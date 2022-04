A Varese gli ucraini festeggiano la Pasqua, canti e dolci in piazza Cacciatori delle Alpi

Canti, dolci tipi del loro Paese e un abbraccio collettivo per accogliere i concittadini giunti a Varese in queste settimane, per sfuggire alla guerra.

Gli ucraini di Varese hanno oggi, domenica 17 aprile, festeggiato la Pasqua (secondo l’Istat il 1° gennaio 2021 gli ucraini nel Varesotto erano circa 4800 a cui vanno aggiunti i profughi giunti in questi giorni). Prima una celebrazione nella chiesa di San Martino in Piazza Cacciatori delle Alpi, poi si sono raccolti, in cerchio, nella piazza del tribunale per pregare tutti insieme.

Tante donne e tante bambini per celebrare una festa religiosa importante ma anche per stringersi e farsi coraggio in attesa della pace.