A Varese l’Open day dell’Insubria segna il tutto esaurito per Scienze della Comunicazione

Oltre mille i partecipanti registrati all’Open day 2022 dell’Università dell’Insubria dedicato all’Ucraina: circa 800 i ragazzi presenti a Varese e 300 quelli a Como.

Dopo la consueta apertura delle porte di Monte Generoso, i giovani, in base a cosa volevano seguire, sono stati smistati e accompagnati dagli stessi studenti dell’Università nei padiglioni di riferimento. Una prima presentazione generale sui servizi che offre l’Ateneo e poi per ogni “indirizzo” sono stati spiegati i programmi e le attività.

Tra i corsi che hanno visto il “tutto esaurito” c’è anche quello di Scienze della Comunicazione: «La giornata si è svolta ottimamente con una grande frequenza di studenti che hanno interagito con noi anche durante la presentazione», ha spiegato il presidente di corso Giulio Facchetti.

A dare un quadro completo del corso di Scienze della Comunicazione insieme al professor Facchetti, la vicepresidentessa Alessandra Vicentini, la rappresentante degli studenti in CGS e senatrice accademica Martina Bernasconi, la studentessa Erasmus Sara Personè e in collegamento dalla sede di Como il professor Giorgio La Rosa. Ospite inaspettato è stato il giornalista sportivo Marco Francioso, presente in duplice veste: come attuale studente e come professionista.

«Con Francioso stiamo organizzando anche delle iniziative legate al mondo del giornalismo – ha continuato il professor Facchetti – Per quanto invece riguarda la testimonianza degli studenti, anche in questo caso siamo riusciti a dare un chiaro spaccato di come la nostra sia una realtà vincente che progredisce, che non sta ferma e che vuole mettersi al servizio degli studenti e del territorio».

Presenti all’incontro anche la dott.ssa Annachiara Brusa in rappresentanza del personale tecnico amministrativo che gestisce i laboratori linguistici, dieci studenti volontari e due dottorande: Margherita Crespi e Roberta Grasselli.