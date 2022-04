Varese nel Cuore conferma il suo impegno: “Il Consorzio resta accanto a Pallacanestro Varese”

In un momento, e in una stagione, di forti rivoluzioni la Pallacanestro Varese ha la sua certezza: il consorzio “Varese nel Cuore”. Il rappresentanti del gruppo di aziende proprietarie, attraverso il consorzio, del club biancorosso si sono ritrovati giovedì sera (28 aprile) per una cena prevista da tempo, che è servita a ribadire l’impegno futuro nel mondo del basket.

«Il consorzio resterà “in campo” e lo farà a prescindere della quota che avrà un domani nella compagine societaria – spiega Alberto Castelli, presidente di lungo corso di Varese nel Cuore – Lo farà perché la passione che ci ha unito in questi anni non è assolutamente calata ma rimane grande e lo farà come “garanzia” di una presenza varesina all’interno di un club che è patrimonio della città e del territorio».

Come noto, l’ingresso in un ruolo chiave – quello di amministratore delegato – di Luis Scola e la possibilità da parte del “General” di esercitare un’opzione sulle quote della società hanno fatto sì che l‘ex campione argentino sia diventato l’uomo da cui passano tutte le decisioni in questo momento. Con ogni probabilità, a giugno Scola diventerà proprietario di una prima quota di Pallacanestro Varese, presumibilmente del 10,2% (per poi salire progressivamente al 51%) ma le parole di Castelli confermano che il Consorzio resterà a supportare le attività del club.

«Tengo molto a dire una cosa – prosegue Castelli – Il clima positivo e di amicizia che si è creato con il passare del tempo all’interno del Consorzio, ha permesso a tutta la compagine di reggere l’urto nei momenti difficili che, come tutti sanno, anche quest’anno non sono mancati. Quando si è trattato di tenere duro lo abbiamo sempre fatto e siamo felici che la stagione abbia preso una piega positiva, con la salvezza raggiunta dalla squadra».

La partita, adesso, si sposta come ogni estate sul piano economico ma su questo punto Castelli torna cauto e preferisce non fare previsioni anche se, rispetto ad alcune stagioni passate, c’è una relativa tranquillità. Sul bilancio finale tra l’altro ci sono alcune incognite legate ai dati del botteghino, alla eventuale partecipazione ai playoff (una o due partite porterebbero incassi rilevanti), all’arrivo di eventuali ristorni governativi/federali legati al covid e ad altre situazioni non ancora del tutto definite. Con la contabile del 31 marzo, attesa nel giro di pochi giorni, il quadro potrebbe meglio delinearsi. Il Consorzio ha, comunque, già effettuato una iniezione di liquidità a stagione in corso così da ridurre l’impatto delle perdite di fine anno.