Il Varese ospita il Vado per sbloccarsi anche al “Franco Ossola”

La vittoria di Caronno Pertusella è stato un toccasana per il Varese, che ha ritrovato i tre punti dopo un digiuno di due mesi e otto gare, durante i quali era scivolato dal terzo al quinto posto in classifica. Ora l’obiettivo sarà quello di tornare al successo anche al “Franco Ossola” dove il “segno 1” manca dal 2-0 all’Imperia del 27 febbraio scorso (leggi qui), e l’ultimo turno infrasettimanale della stagione potrebbe essere l’occasione giusta per “fare pace” con lo stadio di Masnago.

Mercoledì 27 aprile (fischio d’inizio alle ore 15.00) la squadra di mister Gianluca Porro scenderà in campo contro. il Vado, che dopo aver flirtato a lungo la zona playoff, sembra doversi accontentare di una posizione di metà classifica, comunque positiva per una società che l’anno scorso era retrocessa per poi essere ripescata in estate.

Il Varese però non può guardare in casa d’altri, ben consapevole che per difendere la posizione ai playoff in queste ultime 4 di campionato il margine di errore è molto sottile.

L’allenatore Gianluca Porro: «Siamo pronti e consapevoli dell’importanza che ha la partita di domani: sappiamo che vincere rappresenterebbe un grande passo in avanti per i playoff ma non è ancora tempo di match point. È una partita importante e lo sappiamo tutti, ma questo non deve essere un freno bensì un motore. In questi due giorni sono state recuperate sia le energie mentali che quelle fisiche. La vittoria con la Caronnese può essere stata quella che ci ha messo alle spalle il periodo no dal punto di vista dei risultati e, allo stesso tempo, rappresentare un trampolino di lancio. Tutti i ragazzi sono pronti, carichi e sono sulla corda pronti a dare il proprio contributo. I campionati, lo sappiamo, viaggiano sul filo dell’equilibrio e quello può essere spezzato anche giocando cinque minuti. Il Vado ha ancora bisogno di punti per essere tranquillo e verrà per fare risultato: ha buone individualità e per una buona parte di stagione è stato anche in alto. Serve tanta pazienza, oltre alla lucidità e cattiveria».

Qualche cambio rispetto alla sfida contro la Caronnese è da mettere in preventivo ma la squadra non verrà rivoluzionata. Difficilmente cambierà il pacchetto arretrato, che ha ritrovato la solidità dei tempi migliori e dovrà confermarsi anche contro l’attacco dei liguri, che vede in Sebastiano Aperi il miglior realizzatore con 16 reti, l’ultimo dei quali domenica nell’1-1 contro il Ligorna, secondo bomber del Girone A dietro solo a Vuthaj del Novara.

