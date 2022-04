A Varese il primo congresso cittadino di Varese in Azione: Marco Padula eletto Presidente

Si è tenuto questa mattina (sabato 23 aprile), presso Sala Montanari, il primo congresso cittadino di Varese in Azione. In questa occasione sono stati eletti il Presidente, Marco Padula, e la vicepresidente, Anna Agosti.

«Quando si rinnovano le cariche si rinnovano le persone, si discute del futuro di programmi, di iniziative, di visione e di prospettiva – ha affermato il Sindaco di Varese, Davide Galimberti – E’ un momento importante per la città, oltre che per Azione: quando si consolida un nuovo partito, che ha anche ottenuto un risultato alle ultime elezioni amministrative, arrivando fino a questo momento congressuale, assistiamo ad un grande esempio di democrazia. Anche il fatto che siano presenti esponenti di forse politiche tanto diverse, evidenzia come nella nostra città esista un dibattito vivace, che diventa una garanzia per tutti».

Cercare di essere concreti e rapportarsi alla dimensione umana che i cittadini vivono ogni giorno: «So cosa vuol dire impegno attivo sul territorio – racconta Matteo Bianchi, Lega – Purtroppo gli eventi di natura internazionale creano problemi di geopolitica che si riversa anche a livello nazionale. Credo che questi momenti che stiamo vivendo creino rapporti diversi anche tra cittadini e politica. Una collaborazione tra Lega e Azione? – conclude -. Ci sarà sempre collaborazione con tutti coloro che hanno a cuore il nostro territorio e che apprezza la dimensione territoriale. Non mi fa piacere quando vedo Azione alle amministrative con il centrosinistra, ma questo non vieta il confronto e la ricerca di risoluzione dei problemi. Serve una visione a misura duomo, recuperare i contatti umani che la pandemia ci ha fatto dimenticare».

Presenti all’incontro anche Davide Cazzaniga di Varese Praticittà, Giuseppe Licata, Coordinatore provinciale di Italiaviva, Caterina Cazzato di Noi Civici per Varese e Luca Carignola, segretario del PD di Varese.