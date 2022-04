Il Varese ritrova la vittoria: il lampo di Mamah piega 1-0 la Caronnese

Si interrompe dopo otto gare il digiuno di vittorie del Varese, che conquista la vittoria – la prima per Gianluca Porro sulla panchina – in casa della Caronnese, sconfitta 1-0. A decidere la gara è la rete al 32′ del primo tempo di Mamah, che chiude in gol con un sinistro al volo un bello scambio con Piraccini. Grandi meriti sul successo li ha però la retroguardia biancorossa, che concede poco o nulla alla formazione di Caronno Pertusella e permette a Priori, preferito a Trombini in porta, di mettere a referto il suo primo clean sheet. In casa Caronnese invece si è fatta sentire la fatica della gara settimanale contro al Virtus CiseranoBergamo che nel finale ha fatto mancare un po’ di lucidità, soprattutto in fase di impostazione.

Galleria fotografica Caronnese - Varese 0-1 4 di 40

In classifica il Varese rimette 3 punti che la portano a quota 53, respingendo gli assalti delle inseguitrici in cerca di un posto nei playoff, mentre la Caronnese resta a 44, in zona abbastanza tranquilla. Mercoledì ci sarà l’ultimo turno infrasettimanale della stagione: biancorossi al “Franco Ossola” contro il Vado, rossoblu in trasferta a Imperia.

FISCHIO D’INIZIO

La sfida tra le due squadre della provincia vede di fronte due formazioni dagli animi opposti: la Caronnese vive un buon momento di forma mentre il Varese è senza vittorie da due mesi. Animi opposti ma stessi schemi tattici: 3-5-2. I rossoblu padroni di casa puntano sulla coppia formata da Santi e Rocco in attacco mentre i biancorossi si schierano il 2003 Priori in porta, preferito a Trombini, Disabato in regia e il tandem Pastore – Mamah in avanti.

PRIMO TEMPO

Gara equilibrata nelle prime battute, con la Caronnese a gestire di più il possesso palla ma senza trovare varchi nella difesa del Varese. Biancorossi che invece concedono un po’ di campo per sfruttare poi la velocità delle punte, come all’11’ quando Pastore, servito da Mamah, calcia alto di poco con il sinistro. La gara prosegue su ritmi compassati e senza grandi emozioni. Passata la mezzora di gioco però il Varese accelera e fa male alla Caronnese: al 32′ un recupero palla in zona avanzata porta al vantaggio: pallonetto in verticale di Piraccini e sinistro al volo vincente di Mamah per l’1-0 biancorosso. I varesini spingono forte e sfiorano il raddoppio su due occasioni da palla ferma: al 34′ è Piraccini a mandare fuori di poco, al 39′ invece Pastore non punisce l’uscita sbagliata di Angelina incornando a lato. Il primo tempo si chiude con la testata di Mapelli che termina alta, ma con il Varese ancora in avanti.

SECONDO TEMPO

Riprende nel segno dell’equilibrio la ripresa, ma dopo l’uscita bassa e puntuale di Angelina sui piedi di Pastore, mister Scalise alza il baricentro della sua Caronnese inserendo Roberto Esposito per Francesco Esposito. Il cambio di modulo della Caronnese permette ai padroni di casa di spingere di più ma il Varese si chiude sempre con ordine, anche se gestisce con poca lucidità un paio di ripartenze che potevano avere miglior profitto. Nei 5′ di recupero la Caronnese spinge con forza, anche se si vede che mancano un po’ di energie. I rossoblu ci provano con Folla, che in due occasioni prova a sfruttare le sponde aeree di Arpino, ma le conclusioni sono in entrambi i casi centrali non creano problemi a Priori. Sull’ultimo assalto è Monticone a chiudere su Santi non permettendo ai rossoblu un’ultima occasione.

TABELLINO