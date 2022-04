Varese sconfitto a Sanremo, Porro: “Ci è mancata la zampata ma guardiamo avanti”

Il Varese perde 1-0 a Sanremo e Gianluca Porro non può festeggiare l’esordio con una vittoria. Al termine della gara, in sala stampa, l’allenatore del Varese spiega l’andamento del match: «Più che mancanza di lucidità, la definirei più di mancanza “carogna”. Per i presupposti siamo arrivati anche meno volte a calciare di quello che abbiamo creato. Ci è mancata un paio di volte la zampata, ma ci lavoriamo e qualcosina si è visto. Non ho la prospettiva ideale per giudicare la trattenuta su Pastore. L’unica cosa che posso dire è che non mi è piaciuta la gestione dei cartellini. I tifosi sono stati straordinari perché ci hanno sostenuto per tutto il tempo, penso che sia una forma di riconoscenza nei loro confronti. Dobbiamo valutare Leo Baggio, ha avuto un problema alla caviglia. Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualcosina all’inizio, poi ci siamo sciolti trovando più soluzioni sulle fasce».

L’allenatore della Sanremese Matteo Andreoletti invece è molto contento: «Oggi una grande vittoria perché il Varese è una squadra molto forte. Guardando alla classifica, pensare che il Novara perdesse punti a Saluzzo mi veniva difficile, magari pensavano loro che avremmo perso noi. Pensare di vincere tutte le partite da qui alla fine è surreale perché abbiamo un calendario difficile. Noi sudiamo sempre la maglietta e cerchiamo di fare innamorare di nuovo questa piazza. Speriamo che ci sarà sempre più gente allo stadio.