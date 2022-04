Varese Van Vlaanderen, accordo con l’Ente del turismo delle Fiandre

Alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, la BIT, è iniziato il cammino di avvicinamento alla Varese Van Vlaanderen, la manifestazione ciclistica che “collega” il nostro territorio a quello fiammingo e che quest’anno si terrà il 12 giugno con partenza e arrivo a Cittiglio, il paese natale di Alfredo Binda.

La gestione organizzativa sarà affidata alla Società Ciclistica Orinese mentre l’evento sarà sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana. Saranno allestiti due percorsi sulle strade dell’Alto Varesotto che daranno la possibilità ai partecipanti di pedalare – senza l’assillo del risultato – su tratti inediti che ricordano le strade delle Fiandre. Le iscrizioni si apriranno a breve sul sito ufficiale della manifestazione (QUI).

La manifestazione ciclistica varesotta ha intanto accolto un piacevole compagno di viaggio, l’ente del turismo delle Fiandre (Visitflanders) attraverso il suo brand Cycling in Flanders. Grazie a questo accordo saranno a disposizione per i primi iscritti 150 borse omaggio. Inoltre, attraverso la collaborazione con Peloton, tra i premi assegnati il 12 giugno ci saranno tre iscrizioni alle gare amatoriali Gent-Wevelgem, We Ride Flanders ed E3 Cyclo.