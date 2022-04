VareseNews partecipa a “Fa’ la cosa giusta” con la Via Francisca e tutti i giornali del network V2Media

Manca davvero poco all’apertura dell’edizione 2022 di “Fa’ la cosa giusta“, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili in programma da venerdì 29 aprile a domenica 1° maggio a Fieramilanocity e anche a VareseNews sale l’attesa.

Saremo infatti presenti nei tre giorni della manifestazione nell’ambito della grande novità di quest’anno, la fiera dei “Grandi Cammini”, un nuovo progetto che punta a valorizzare itinerari storici e tematici da percorrere a piedi o in bicicletta alla scoperta della cultura e delle bellezze italiane e internazionali.

Una grande opportunità per incontrare tutti gli attori del settore: camminatori, istituzioni, tour operator, guide escursionistiche, appassionati di turismo dolce e avere suggerimenti pratici e consigli tecnici per costruire il proprio viaggio.

VareseNews sarà presente con uno stand dedicato alla Via Francisca del Lucomagno, il cammino che parte in Svizzera e che nella sua parte italiana percorre un lungo tratto della provincia di Varese, partendo da Lavena Ponte Tresa per poi arrivare fino a Pavia. Nello stand troverete non solo materiale informativo ma anche chi questo cammino l’ha riscoperto e valorizzato: venerdì sarà presente Ferruccio Maruca, uno dei padri della Via Francisca, mentre domenica ci sarà il direttore di Varesenews Marco Giovannelli che questo cammino lo conosce metro per metro. A loro potrete chiedere qualunque informazione su uno dei cammini più “giovani” del nord Italia, che qualche migliaio di persone ha già scoperto ed apprezzato.

Domenica, con il direttore ci sarà anche la nostra giovane collaboratrice Ilaria Notari che ha inaugurato un altro e diverso cammino, il tour VA in giro che proprio in questi giorni ha preso il via dall’alto Varesotto e che in 21 tappe percorrerà le piste ciclabili e i sentieri più belli della provincia, raccontandoli su un sito dedicato e sulla pagina Facebook del progetto. Dopo le prime tre tappe tostissime potrete chiederle qualunque consiglio!

Ma non è tutto. Nello stand ci sarà anche spazio per i giornali del network V2Media che oltre a VareseNews, comprende LegnanoNews, il quotidiano online del Legnanese e dell’alto Milanese; SaronnoNews, che da Saronno spazia fino al Comasco; MalpensaNews che si occupa della delicata e strategica cintura di comuni attorno all’aeroporto e VerbanoNews, che riporta tutte le notizie delle sponde varesine e piemontesi del Lago Maggiore. Venerdì ci sarà Tommaso Guidotti, uno dei giornalisti responsabili del progetto V2Media.

L’evento