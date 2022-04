A Vedano Olona Cooperativa e giovani preparano una casa per chi fugge dall’Ucraina in guerra

E’ tutto pronto in via don Minzoni a Vedano Olona dove per diversi giorni un gruppo di giovani e volontari vedanesi ha lavorato per sistemare un appartamento che la cooperativa Circolo Vela ha messo a disposizione per l’accoglienza di una famiglia ucraina in fuga dalla guerra.

Galleria fotografica Vedano Olona - La cooperativa Vela prepara una casa per i profughi 4 di 10

«E’ un’iniziativa nata spontaneamente, quando abbiamo visto cosa stava succedendo alla popolazione ucraina – racconta Giulio Paglialonga, consigliere della Cooperativa – Ho fatto la proposta di rimettere a posto un appartamento sopra la nostra sede che veniva usato come archivio, proposta che è stata accolta dal consiglio lo scorso 13 marzo e dal giorno stesso ci siamo messi al lavoro per reperire le risorse necessarie e la mano d’opera».

La proposta è stata subito condivisa: ci sono stati soci che si sono autotassati per l’acquisto dei materiali e per pagare la parte tecnica della ristrutturazione, mentre i componenti dello storico gruppo MaccaStoria – che da anni organizza eventi musicali al parco Fara Forni – e i loro figli hanno messo a disposizione la mano d’opera per i lavori di imbiancatura e pulizia dell’appartamento.

«Abbiamo rimesso tutto a nuovo, dai sanitari all’impianto elettrico – aggiunge Paglialonga – I ragazzi hanno imbiancato, volontari della Caritas ci hanno dato una mano per svuotare e trasferire l’archivio, altri volontari hanno reperito i mobili o hanno dato una mano per le pulizie finali e per il montaggio dei mobili. C’è stata davvero una grande risposta. Adesso è tutto pronto e aspettiamo che attraverso la Caritas, alla quale ci siamo affidati per individuare persone che avessero necessità di un alloggio, arrivi la famiglia che ospiteremo».

L’alloggio, con due camere e sala, sarà messo a disposizione gratuitamente, arredato e fornito di tutto ciò che è necessario a chi è stato costretto ad abbandonare tutto da un giorno all’altro.

La cooperativa Circolo Vela, una delle “istituzioni” di Vedano Olona, conferma anche in questa occasione la propria vocazione sociale. Fondata il 30 gennaio del 1898, è stata la prima cooperativa di consumo che si è costituita in paese e l’unica ancora attiva, dopo quasi 125 anni. Dopo aver raggiunto la massima crescita negli anni Sessanta, quando deteneva e gestiva quattro negozi di alimentari, un forno per la cottura del pane, due circoli e la sala da ballo del paese.

«Oggi tutto questo è finito – conclude Paglialonga, che è stato anche presidente della cooperativa – ma il Circolo Vela è ancora una realtà importante del paese e non ha mai smesso di essere una realtà attenta ai bisogni sociali e pronta a dare risposte concrete, come dimostrato anche in questa occasione. Ci piacerebbe che sempre più vedanesi partecipassero aiutando il rinnovamento della cooperativa e dei suoi organi sociali».