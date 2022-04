Verso il patteggiamento per l’incidente stradale di Germignaga dove morì Fausto Costa

Per l’omicidio stradale di Fausto Costa avvenuto un anno fa a Germignaga si va verso una definizione della pena su indicazione delle parti. Almeno questa, del patteggiamento, è la via che vuole percorrere la difesa del giovane accusato di aver travolto e ucciso l’uomo di 53 anni nella prima mattina del il 28 aprile 2021.

I mezzi, verso le 8.30 di quel giorno, un mercoledì, transitavano lungo la via Volta a Germignaga, un tratto della Statale che in quel punto cambia nome. Impatto violento. Mezzi deformati. I soccorsi arrivarono subito ma per l’uomo rimasto a terra dopo essere sbalzato dalla moto non c’era più nulla da fare.

Sul posto arrivarono anche le forze dell’ordine e il ragazzo al volante dell’auto venne sottoposto ad esame ematico che diede esito negativo per la presenza di alcol ma non per altre sostanze. Gli atti vennero trasmessi alla procura che fece scattare l’azione penale e le indagini per l’ipotesi di reato di omicidio stradale.

Ora la fase procedurale insiste nella fase preliminare e il frutto dell’udienza di martedì 19 aprile finanzia al giudice per l’udienza preliminare Alessandro Chionna è un rinvio a settembre per la preparazione del terreno ad un patteggiamento, come ipotizza il difensore dell’imputato Maurizio Montalbetti, fatto che consentirebbe un abbassamento della pena che potrebbe attestarsi torno ai 4 anni. La richiesta del patteggiamento è in attesa di venir formalizzata nelle more della fase tecnica legata al risarcimento delle parti. Prossima udienza il 13 di settembre.