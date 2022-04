Via Del Cairo: una nuova scultura per la galleria a cielo aperto

La galleria a cielo aperto di via Del Cairo a Varese si è arricchita da qualche settimana di una nuova opera. L’ultima scultura in ordine di arrivo è intitolata Double, dell’artista olandese Ewerdt Hilgemann, parte della serie di «implosion sculptures» e realizzata in acciaio inossidabile attraverso la pressione.

A caratterizzare la via ci sono poi l’opera di Grazia Varisco, in cui la tridimensionalità si traduce con la rotazione delle figure geometriche; la scultura Cubecracks, in acciaio inossidabile laccato, dell’artista tedesco Hans Dieter Schradet; infine l’installazione di Marcello Morandini, interamente in granito.