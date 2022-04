In via del Cairo a Varese viene attivata la Zona a Traffico Limitato

Dopo la nuova pavimentazione, dopo la prima sperimentazione di un nuovo uso degli spazi, ora in via del Cairo a Varese arriva la Zona a Traffico Limitato.

Parte ora la fase di prova dell’impianto che controlla gli accessi in via del Cairo: fino al 31 maggio è previsto infatti un periodo durante il quale verrà testato il funzionamento delle attrezzature installate.

“Si tratta di una fase propedeutica all’avvio definitivo del sistema di controllo e alla sua successiva entrata in funzione, che scatterà in una seconda fase dai primi di giugno“.

In questo periodo sarà pertanto possibile, per residenti e aventi diritto che ancora non avessero provveduto a farlo, di richiedere i necessari permessi di transito nella via.