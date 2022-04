Viabilità e scuole, il sindaco di Laveno incontra i cittadini della frazione Ponte

Un incontro con i residenti della zona Ponte di Laveno Mombello per discutere, ascoltare e proporre soluzioni ai problemi segnalati dai cittadini. L’amministrazione comune ha organizzato per la serata di giovedì 21 aprile, alle 20.45, un appuntamento aperto a tutti, ai quali parteciperanno anche i rappresentanti dalla Cartiera Merati. Tra le segnalazioni dei cittadini, infatti, c’è quello della viabilità e del passaggio dei mezzi pesanti che devono raggiungere l’azienda, in una zona in cui sono presenti anche gli istituti scolastici (foto di repertorio).

«Sarà l’occasione per presentare le possibili modifiche alla viabillità: è un progetto che avevano già condiviso con la vecchia dirigenza scolastica e prevede l’inversione del senso di marcia difronte alle scuole secondarie di primo grado», spiega il sindaco Luca Santagostino. Questo permetterebbe di rendere il traffico più fluido, evitando ai mezzi pesanti che sbagliano strada, in arrivo da Cerro, di fare inversione su carreggiate strette e trafficate. Inoltre, il pullman di linea che presta servizio nella zona, si troverebbe ad avere la fermata verso la scuola, evitando agli studenti di attraversare la strada.

All’incontro parteciperanno anche i rappresentanti della Cartiera Merati, che risponderanno alle domande dei cittadini. Durante l’incontro, inoltre, verranno presentate altre due soluzioni: una modifica degli impianti semaforici, oltre all’idea di realizzare una piazzetta d’incontro. Potrebbe nascere difronte alla Chiesa e all’Asilo Nido Ponte.

L’ingresso alla serata è con Green Pass, seguiranno appuntamenti nelle diverse frazioni del comune. La successiva sarà dedicata Cerro, dove verrà presentato il progetto di riqualificazione del Molo Sironi, gli interventi su Palazzo Perabò ma dove verranno discussi anche i problemi relativi ai parcheggi durante la bella stagione e alla viabilità. Seguiranno poi incontri a Mombello e Laveno.