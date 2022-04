Videogiochi, fumetti, fandom e giochi da tavolo: a Malpensafiere torna Milano Comics and Games

Per la prima volta due padiglioni interamente dedicati a fumetti, videogiochi e cose da nerd. In programma grandi ospiti, concerti, show e l’omaggio a Diabolik, Re del terrore. La passione per videogiochi, fumetti, fandom e giochi da tavolo è un vero e proprio fenomeno di massa che coinvolge intere generazioni cresciute a cartoons e videogames a partire dagli anni ’80.

Milano Comics and Games, in programma sabato 30 aprile e domenica 1 maggio 2022 a Malpensa Fiere Busto Arsizio, risponde pienamente alla crescente richiesta di cultura pop e, da questa edizione, raddoppia gli spazi, creando una grandissima zona franca.

Obiettivo dichiarato dell’evento è infatti quello di fare vivere, a chiunque lo desideri, esperienze attive ed entusiasmanti fra tornei, raduni, esibizioni, show, incontri con community in cui condividere interessi e divertimento. Il pubblico troverà due padiglioni interamente dedicati a show, concerti, influencer, streamer, artisti, autori e migliaia di metri quadrati di stand e aree tematiche per nerd, geek, collezionisti, gamer e curiosi.

La grande mostra mercato proporrà fumetti, manga, anime, modellini, action figures, giochi, giochi da tavolo, miniature, card game, accessori, gadget da collezione e prodotti novità oltre a aree gioco con tornei di carte collezionabili e role playing games. La partecipazione delle principali fumetterie nazionali garantirà una panoramica completa nella storia del fumetto, fra rarità e nuove tendenze internazionali, mentre nell’Artist Alley troveranno spazio disegnatori, illustratori, editori e scrittori indipendenti.

Per i collezionisti di fumetti d’autore, Fieredelfumetto.it, in collaborazione con Astorina S.r.l. e Poste Italiane, ha progettato, in occasione del sessantesimo anno di pubblicazione di Diabolik (1962-2022), uno speciale folder celebrativo, dedicato all’eroe nero delle sorelle Angela e Luciana Giussani che si potrà acquistare presso lo stand di Poste Italiane e firmare da Riccardo Nunziati, autore del manifesto di questa edizione di Milano Comics and Games. Il firmacopie è in programma sabato e domenica ore 11-13 e 15-17 presso lo stand Dada Editore. Saranno inoltre realizzate 99 litografie numerate del manifesto, distribuite gratuitamente al pubblico fino ad esaurimento copie e una speciale cartolina, sempre a firma di Riccardo Nunziati, disponibile anch’essa in 99 copie numerate.

Poste Italiane inoltre realizzerà due annulli postali speciali, uno dedicato ad Eva Kant il 30 aprile, l’altro ad Altea di Vallenberg il 1 maggio.

Tanti gli autori ospiti allo stand della Dada Editore & Cut-UP, oltre al sopracitato Riccardo Nunziati, anche Anna Lazzarini, Tommaso Bianchi, Ivan Calcaterra e Oskar, disegnatori per la Sergio Bonelli Editore, Cut-Up e altri editori italiani ed esteri, e la giovane mangaka Marea Artworks.

AREE TEMATICHE

Gaming. Per gli amanti delle NEXT GEN tantissime postazioni da PC e console dove giocare gratuitamente con le ultime novità, i titoli del momento e sfidarsi negli eSport!

Retrogames. Per nostalgici dell’era arcade, una nuova grande area allestita come una sala giochi con i cabinati anni ‘80 e ‘90, dove giocare gratuitamente con i grandi classici!

Card Games. Lo spazio dove trovare giochi di ruolo, di carte, in scatola. Tornei gratuiti a tema Dragon Ball Card Game e Digimon Card Game, la nuova serie di game card dell’omonimo anime Giapponese.

KST – Kpop Show Time. Un dancefloor per ballare e cantare la musica K-POP, il fenomeno mondiale del momento, con crew di dance cover, ospiti, mercatino dell’usato a tema K-POP e un doppio contest dance.

CONCERTI

Due spettacolari concerti dal vivo domenica 1 maggio per gli amanti delle sigle dei cartoni animati.

L’appuntamento è con i Manga Boys, cantanti ufficiali delle sigle italiane dei Digimon e con Stefano Bersola, noto anche con lo pseudonimo di Steph B, compositore e interprete, fra i tanti successi, delle sigle di Lamù la ragazza dello spazio, City Hunter e Super Wings.

COSPLAY

Fin dalle prime edizioni il cosplay ha giocato un ruolo di primo piano negli eventi fieredelfumetto.it. A Milano Comics and Games sono attesi migliaia di cosplayer fra cui diversi nomi prestigiosi della community Cosplay italiana: Dani D. Foca, Julia Loki, Alberta Avanzi, Lory Croft, Sara Siviero, Fery Lullaby, Giuditta Sartori e Runa Requiem che siederanno nella giuria dell’atteso contest cosplay in programma domenica 1 maggio.

Grande attesa anche per il raduno dedicato ai personaggi di Assassin’s Creed, la saga videoludica Ubisoft nata del 2007, diventata celebre anche grazie ai vari contesti storici in cui gli episodi sono ambientati. Un universo fantasy fatto di videogiochi principali, spin-off, cortometraggi, libri ed altri progetti transmediali.

OSPITI | INFLUENCER | STREAMER

Victorlaszlo88. Direttamente da Youtube e Twitch, Victorlaszlo88 è una vera e propria colonna storica di YouTube Italia. Con i suoi video su Cinema e serie TV, il suo linguaggio e la sua simpatia ha conquistato oltre 250.000 followers. Victorlaszlo88 vi farà compagnia sul palco, (e non sarà solo!) e nell’area ospiti dove sarà possibile incontrarlo per tutto il weekend della manifestazione.

La Svet. Luciana Perrucci in arte Svet Krasna, è una traduttrice e youtuber. Laureata in Lingue e Letterature Straniere, su YouTube e Twitch gli argomenti dei suoi video spaziano dal settore cinematografico a quello videoludico. Nel podcast “Piove a Cani e Gatti” tratta di adattamento e traduzione applicate alla Cultura Pop.

Rob McQuack. Cresciuto a Dragon Ball, DuckTales e Tartarughe Ninja, vive di Cultura Pop da quando ha memoria. Collabora con AnimeClick e Tom’s Hardware. Studia recitazione, doppiaggio e speakeraggio radiofonico prestando la voce in diversi programmi televisivi per Nickelodeon, Disney Channel ed MTV e videogiochi come Star Wars: Battlefront II. Nel format Talk Nerdy to Me, è il pubblico a decidere gli argomenti di cui parlare passando dai cinecomics ai teendrama, dai cartoon ai manga, fino alle action figures. Su Twitch cura News McQuack, dove divulga e commenta le principali notizie Nerd al pubblico generalista perché, come ama ripetere quando con l’indice si sistema gli occhiali, ‘Cultura è condivisione.’

Milano Comics and Games dedicherà ampio spazio ai doppiatori più amati e importanti del panorama Italiano, tra cui Pietro Ubaldi, un mito nel campo del doppiaggio di film, cartoni animati, anime, e videogiochi. Nel corso della sua lunga carriera ha dato voce a Doraemon, Patrick Stella da Spongebob, Geoffrey Rush /Hector Barbossa in Pirati dei Caraibi e Jeremy Clarkson del seguitissimo programma ella BBC Top Gear.

Altri ospiti e special event verranno annunciati nei prossimi giorni.

Milano Comics and Games è l’occasione per immergersi per qualche ora in un mondo fantasioso e spensierato per giovani e famiglie. All’interno il pubblico troverà anche punti ristoro con sushi ed altre prelibatezze della cucina orientale e non solo. Biglietto d’ingresso a 8 euro + comm.serv acquistando online con DIY Ticket o tramite i punti Mooney Sisal Pay. Parcheggio auto gratuito e bus navetta gratuita da Stazione Nord e Stazione FS di Busto Arsizio per la fiera. Bambini ingresso gratuito fino a 6 anni.

In breve:

Milano Comics and Games

Malpensa Fiere, Busto Arsizio (VA)

Sabato 30 aprile e Domenica 1 maggio 2022 | Ore 10-19

Ticket online € 8,00 + comm.prev.

Ticket alla cassa € 12,00

Organizzazione Blu Nautilus srl

www.fieredelfumetto.it