A Viggiù, Saltrio e Clivio rubinetti asciutti dalle 23 alle 6,30 del mattino

Come annunciato ieri, i Comuni di Viggiù, Saltrio e Clivio per fronteggiare la crisi idrica che sta riducendo la disponibilità di acqua nelle reti dell’acquedotto che i tre paesi condividono, da questa sera adotteranno il razionamento nelle ore notturne. Rubinetti asciutti, dunque, dalle 23 alle 6,30 del mattino per qualche giorno, fino a quando la situazione delle riserve idriche non tornerà a normalizzarsi.

Una misura che si è resa necessaria alla luce della diminuzione delle risorse idriche, dovuta alla scarsità di pioggia che ha caratterizzato tutto l’inverno e che si sta protraendo anche in queste primo mese di primavera.

Il primo a dare la comunicazione è stato il Comune di Clivio, che ha pubblicato questo avviso sulla propria pagina Facebook: “Si informano i cittadini che (come da comunicazione di Alfa srl. di oggi alle 14.30 e come anticipato nell’avviso di ieri) al fine di ottimizzare le sempre più carenti risorse idriche locali a disposizione e di garantire un buon servizio nelle ore diurne, a partire da oggi sarà attuato un razionamento notturno dell’acqua, con chiusura dell’erogazione alle ore 23 e riapertura alle 6,30 del mattino“. Il provvedimento permetterà di risparmiare acqua, che sarà così disponibile nelle ore in cui è più necessaria, e consentirà il riempimento dei serbatoi che stanno nelle posizioni più elevate e che sono sempre i primi a svuotarsi.

«Contemporaneamente Alfa ci ha comunicato che approfittando della chiusura saranno eseguiti lavori per l’individuazione e la riparazione delle perdite occulte – spiega il sindaco di Saltrio Maurizio Zanuso – Questo dovrebbe permettere di ottimizzare meglio le risorse che abbiamo».

I tre sindaci si stanno inoltre confrontando per emettere un’ordinanza comune con indicazioni alla cittadinanza per un uso oculato dell’acqua che, fino a quando non ci saranno precipitazioni significative, continuerà ad essere scarsa.