A Villa Recalcati sventola la bandiera della Croce Rossa Italiana

Ieri nel tardo pomeriggio è avvenuta la consegna a Villa Recalcati della bandiera della Croce Rossa. La bandiera è stata consegna al Vicepresidente della Provincia di Varese Alberto Barcaro e al Capo di Gabinetto Francesca Crupi, delegata dal Prefetto, da parte del Comitato della Croce Rossa Italiana di Varese, Gazzada Schianno e Tradate.

“Con piacere, anche in rappresentanza di tutta la Provincia, partecipiamo all’iniziativa della Giornata mondiale della Croce Rossa. Anche con questo gesto vogliamo onorare la stretta collaborazione tra amministrazione provinciale e Croce Rossa che in questo periodo di emergenza sanitaria si è consolidata ulteriormente. Abbiamo lavorato assieme nei vari centri vaccinali, partecipando ad esercitazioni per accrescere il valore e le professionalità di ognuno. – ha dichiarato Alberto Barcaro -. Con l’emergenza in Ucraina, la struttura di Croce Rossa sta dando un supporto indispensabile ai profughi a livello europeo, facendo ancor più risaltare il loro valore indispensabile per tutti”.

La bandiera sarà esposta a Villa Recalcati, sede della Provincia e della Prefettura di Varese, da lunedì 2 a domenica 8 maggio.