Da Villa Recalcati il via libera al DUP e al Bilancio 2022-2024

Si è concluso l’iter per l’approvazione del DUP e del Bilancio 2022-2024 dell’ente Provincia di Varese. Dopo l’adozione in Consiglio Provinciale di lunedì 12 aprile e il voto favorevole dell’Assemblea dei Sindaci di martedì 12 aprile (49 voti favorevoli su 64 presenti, di questi 5 non votanti, 8 astenuti e 2 contrari), il documento è tornato in Consiglio Provinciale per l’approvazione definitiva.

Grazie all’approvazione in occasione di quest’ultimo Consiglio, il DUP 2022-2024 e il bilancio 2022-2024 vengono adottati in via definitiva e questo permetterà di finanziare molte opere necessarie nei diversi Comuni della Provincia.

Il DUP 2022-2024, lo strumento propedeutico e fondamentale per il Bilancio, analizza una situazione interna condizionata dal contesto internazionale; dalla pandemia prima e dal conflitto in Ucraina ora; dall’assunzione di nuove risorse nell’Ente e dall’insediamento del nuovo Consiglio che ha affiancato il Presidente in carica recependone le linee guida.

Nell’anno 2021 sono state assunte 90 risorse: 17 per le funzioni fondamentali, 72 per il mercato del lavoro e 1 per le funzioni non fondamentali. Per il 2022, invece, sono previste 70 nuove assunzioni, per un totale di 160 persone in due anni: numeri che permetteranno l’incremento dell’organico e il turn over del personale prossimo alla pensione.

La situazione finanziaria attuale è condizionata dal rientro del piano di equilibrio: la Corte dei Conti ha accolto positivamente la proposta di chiusura anticipata della procedura di riequilibrio con la delibera n. 17 del 1° febbraio, rendendo sempre di più vicina l’uscita definitiva dal predissesto finanziario che sarà determinata ufficialmente dalla validazione da parte della Corte dei Conti della relazione finale dell’Organo di revisione sull’attuazione completa del piano e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti. Il disavanzo totale di 56 milioni di euro riscontrato nel 2015 è stato coperto tra il 2016 e il 2020 attraverso la gestione del bilancio.

Due dati positivi caratterizzano la situazione finanziaria ad oggi: un avanzo di amministrazione del 2020 di circa 15 milioni di euro;

un avanzo presunto del 2021 di circa 1 milione di euro. Per quanto riguarda le entrate, invece, sono in gran parte di natura tributaria e ammontano a 66 milioni di euro. I trasferimenti correnti all’Ente sono di 15 milioni di euro circa. Le entrate extratributarie superano i 6 milioni di euro e le entrate in conto capitale, che andranno a finanziare il piano delle opere pubbliche superano i 53 milioni di euro.

Le uscite, invece, riguarderanno soprattutto il piano delle opere pubbliche e diversi servizi. Il piano delle opere pubbliche e degli interventi che Provincia si appresta a realizzare nel corso dell’anno ammontano a circa 50 milioni di euro. Per entrare più nel dettaglio in merito al bilancio, la quadratura per il 2022 delle entrate è di 156.693 mila euro, come nelle uscite. Nelle uscite è ancora stanziata la somma di 3.045.671 euro che comprende la quota del piano di riequilibrio, una voce a scopo prudenziale in attesa di ricevere il parere finale della Corte dei Conti sulla relazione finale dei revisori.

Per entrambe le votazioni la maggioranza si è espressa favorevolmente, invece, hanno votato contro Verga Valentina, Carangi Maria Cecilia, Lauricella Carmelo e Di Toro Michele. Valentina Lanza si è astenuta. Infine, hanno espresso tutti voto favorevole per l’immediata eseguibilità sia del DUP che del BILANCIO.