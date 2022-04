Vittoria per il Varese, mister Porro: “Bravi ad aver pazienza”

Il Varese vince ancora 1-0, mette in fila sei punti in tre giorni e ora guarda a Casale sapendo di poter riprendersi anche il terzo posto. Al termine del successo contro il Vado mister Gianluca Porro spiega: «Sapevamo che sarebbe stata sofferta contro una squadra chiusa che ha interpretata la partita in questo modo e andava mossa per cercare di fargli male. Secondo me non è stata una brutta partita. Gli spazi sono sempre minori, ma abbiamo avuto pazienza, siamo stati anche oggi molto solidi e comunque qualcosa abbiamo prodotto. Nel secondo tempo abbiamo alzato tanto il baricentro e abbiamo fatto una buona prestazione».

Domenica a Casale il Varese potrebbe agganciare il terzo posto: «Basta guardare la classifica per capire che importanza abbia la gara di Casale – commenta Porro -. Recuperiamo le energie fisiche e mentali senza scuse, questo è il calendario e va onorato. Andiamo contro la squadra più in forma del momento e dobbiamo solo avere la voglia di giocarcela».

«Negli otto minuti di recupero – conferma l’allenatore biancorosso – ho visto i fantasmi ma l’applicazione della squadra e la presenza in campo mi hanno permesso di viverla abbastanza bene. Questo gruppo in settimana lavora benissimo e i ragazzi si meritavano di venir fuori bene da un periodo negativo ma immeritato. Fisicamente stanno tutti benissimo, abbiamo un preparatore atletico meticoloso che fa un grandissimo lavoro e ci permette di avere questa forma ottima ora».

«Di Renzo è il classico attaccante che ha bisogno di ritrovare il gol – conclude Porro -. Gli ho detto che deve pensarci meno, chiudere gli occhi e calciare un missile sperando che vada dentro. Può ancora dire tanto in queste ultime giornate».