Wizz Air vola verso l’isola di Skiathos da Milano Malpensa

A poche settimane dall’annuncio dell’orario invernale, Wizz Air lancia un nuovo collegamento per l’isola di Skiathos dall’aeroporto internazionale di Milano Malpensa.

Un ulteriore tassello per Wizz Air, atterrata per la prima volta in Italia nel 2004, e che oggi possiede una flotta di 152 aeromobili e opera da 25 aeroporti italiani, comprese le 7 basi, sta costruendo in Italia.

«Noi di Wizz Air stiamo concentrando molti sforzi sull’Italia e sul nostro network nel Paese – spiega Paulina Gosk, corporate communication manager di Wizz Air-. Queste nuove rotte vogliono agevolare i viaggiatori e aumentare le loro occasioni di viaggio integrando la nostra offerta non solo verso alcune delle mete più gettonate per l’estate 2022, ma anche verso la Germania e la città di Dortmund in particolare».