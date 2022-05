αρχη100x: in sala Veratti in mostra le opere dei ragazzi del Cairoli

Si chiama “αρχη100x – Paintings fresh out of school” e raccoglie i lavori di giovanissimi artisti. Verrà inaugurata sabato 21 maggio alle ore 17 nella Sala Veratti di via Veratti 20 a Varese.

Raccoglie le opere degli studenti del liceo classico Cairoli di Varese che hanno partecipato al laboratorio artistico di Alessandro Boscarini.

È la conclusione di un percorso che il professor Boscarini, ex alunno e giovane artista ( si è diplomato un paio di anni fa all’Accademia, ha svolto al Cairoli e che, già lo scorso anno, aveva prodotto un’opera che oggi si può ammirare fuori dalla presidenza: un De Chirico, reinterpretato, la versione “Carolina” delle “Muse inquietanti” realizzata da una decina di studentesse durante i giorni estivi.

Le opere degli studenti del Cairoli rimarranno in mostra nella settimana tra il 22 e il 29 maggio con orari di apertura dalle 16 alle 19