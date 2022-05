100 anni di Cai, Matteo Della Bordella a Busto Arsizio racconta il suo alpinismo “pulito”

Nell’ambito delle iniziative organizzate in collaborazione con l’Amministrazione comunale per festeggiare i suoi primi 100 anni, la Sezione CAI di Busto Arsizio ha in programma un incontro con Matteo Della Bordella, venerdì 13 maggio alle ore 21.00, nella sala Tramogge dei Molini Marzoli, in via Molino.

L’alpinista varesino il 6 maggio ha ricevuto, dalle mani del Presidente Generale del CAI Vincenzo Torti, il prestigioso Premio SAT per l’alpinismo al Trento Film Festival, la più importante manifestazione di cultura di montagna italiana e mondiale.

Lo scorso gennaio ha coronato la sua incredibile carriera con il successo al Cerro Torre, dove ha aperto una nuova via, Brothers in Arms, insieme a David Bacci e Matteo De Zaiacomo, suoi compagni nei Ragni di Lecco, lo storico gruppo alpinistico di cui Della Bordella è stato presidente fino al 2021. Una nuova via l’aveva aperta anche nell’agosto 2021 in Groenlandia, sempre by fair means.

Il suo alpinismo “pulito” lo ha portato a maturare una grande attenzione per l’ambiente, sfociata nel progetto “Climb&Clean”, ideato con la guida alpina Massimo Faletti e promosso da Karpos, suo sponsor, per ripulire le montagne: a inizio aprile la seconda edizione del tour italiano è partita proprio dalla provincia di Varese, in Valganna.

Di tutto questo si parlerà durante la serata, che sarà corredata da sensazionali fotografie di luoghi remoti e selvaggi. Sarà in vendita anche il libro La via meno battuta, pubblicato con Rizzoli nel 2019.

Il neo eletto presidente del CAI di Busto Arsizio Paolo Tagliabue invita tutti a partecipare: «Celebriamo nel 2022 il nostro primo centenario dalla fondazione, avvenuta proprio il 13 maggio nel 1922. Siamo fra le più antiche società della nostra città e con i nostri 450 soci costituiamo una parte significativa del tessuto sociale, culturale e sportivo cittadino». E aggiunge: «Ringrazio il Comune di Busto Arsizio e l’Assessore allo Sport Maurizio Artusa, che hanno creduto in noi fin dall’inizio. Vogliamo continuare a rappresentare anche in futuro un riferimento essenziale per chi nella nostra città vorrà frequentare e conoscere le montagne con passione e sicurezza».

La serata sarà moderata da Pamela Lainati e rientra nel fitto calendario di eventi per il Centenario del CAI di Busto Arsizio, fra cui spiccano l’allestimento della palestra di arrampicata in Piazza Vittorio Emanuele il 21-22 maggio e la rassegna cinematografica estiva che si terrà al Museo del Tessile.

Oltre a un ricco programma di escursioni settimanali. Info sul sito, www.caibustoarsizio.it.

Per info: www.caibustoarsizio.it – info@caibustoarsizio.it