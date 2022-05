105 alunni delle scuole Bellotti di Busto Arsizio rilanciano l’allarme sulla crisi climatica a teatro

Il tema del cambiamento climatico causato dall’uomo è stato al centro dello spettacolo andato in scena lunedì sera sul palco del teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio, ad opera di 105 alunni delle scuole secondarie di primo grado Bellotti e dei loro insegnanti.

La classica “recita” di fine anno aveva un tema molto importante e recentemente messo un po’ in secondo piano dalla guerra in Ucraina. In questo quadrimestre, infatti, tutto l’istituto ha lavorato su un progetto ambientale che ha previsto degli interventi con un’esperta guida del Parco del Ticino in tutte le 39 classi dell’Istituto Comprensivo Bertacchi con anche delle uscite al Parco Alto Milanese ed in fattoria Frisona.

Le cinque sezioni di seconda della scuola secondaria Bellotti, inoltre, hanno anche lavorato alla realizzazione di questo spettacolo teatrale sui temi della crisi ambientale, del saccheggio delle risorse naturali e de cambiamenti climatici. Per farlo si sono ispirati ad un modello molto alto che è “La fabbrica del Mondo” di Marco Paolini.

La dirigente dell’istituto comprensivo Fabiana Ginesi ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita di questa iniziativa a partire dai docenti fino al vicesindaco Manuela Maffioli e l’assessore alla Mobilità Sostenibile Salvatore Loschiavo per la presenza e per il patrocinio comunale che ha permesso agli alunni di esibirsi nel teatro più importante della città.