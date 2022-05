150 metri da record per Vittoria Fontana: è l’italiana più veloce di sempre

Una prestazione di altissimo livello per la gallaratese Vittoria Fontana, che al Meeting Athletic Elite a Milano di sabato 30 aprile ha fatto registrare la miglior prestazione nazionale sui 150 metri.

Un record particolare perché la distanza non è tra le specialità ratificate dalla World Athletics per le categorie assolute, ma che in ogni caso resta a livello nazionale.

Fontana ha stabilito il miglior tempo italiano dei 150 metri con il tempo di 16.99 (+1,0), la prima di sempre a scendere sotto i 17 secondi. Il precedente, infatti, era di Manuela Levorato con 17.28 e risaliva al 2003.

Come la gallaratese, anche la medaglia d’oro olimpica della staffetta 4×100 Eseosa Desalu ha ritoccato il tempo sulla distanza: 15.07 (+1,3).