170 chilometri in bicicletta fino al santuario di Oropa. L’impresa di 8 pensionati di Gallarate

In bicicletta da Gallarate al santuario di Oropa, in provincia di Biella. È l’impresa che un gruppo di cicloamatori ultrasessantenni ha compiuto oggi, giovedì 26 maggio, percorrendo in poco più di 8 ore, circa 170 chilometri tra andata e ritorno.

A raccontarci l’avventura è Enzo Imbellone, di 67 anni: «Siamo un gruppo di amici, tutti pensionati, appassionati di bicicletta. All’inizio dell’anno ho proposto loro di arrivare fino al santuario di Oropa, dove eravamo già stati nel luglio 2007, quando eravamo più giovani».

Per l’occasione il gruppo ha fatto realizzare anche delle magliette (nella foto sotto).

«Oggi ci siamo superati, perché considerando la nostra età abbiamo compiuto un’impresa – continua il gallaratese -. Il più anziano di noi ha 72 anni. È stata dura, ma quando ami lo sport del ciclismo non ci sono salite e chilometri che tengano. Forse questa sera dormiremo un po’ di meno per via della stanchezza, ma non importa, siamo felici dell’impresa realizzata».