Il 2 giugno di Saronno tra celebrazioni in Villa Gianetti e musica al Giuditta Pasta 

I festeggiamenti per il 76esimo anniversario della Festa della Repubblica Italiana. Dopo l’alzabandiera in piazza Libertà, le autorità civili e il corteo cittadino si sposterà in Villa Gianetti, dove verranno premiate due figure della Polizia locale. Alle ore 21 appuntamento al Teatro Giuditta Pasta con “Concerto per la Repubblica”

Anche la città di Saronno si prepara a festeggiare giovedì 2 giugno il 76esimo anniversario della Festa della Repubblica Italiana.

Il 2 giugno 1946 in Italia si votava infatti per il Referendum istituzionale e per eleggere i membri dell’Assemblea costituente: oltre 28 milioni di italiani furono chiamati alle urne per determinare la forma di governo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e la fine del Fascismo.

Si partirà quindi alle ore 17 con il ritrovo di autorità civili e cittadini in piazza Libertà per l’alzabandiera; da qui poi il corteo si dirigerà in Villa Gianetti, dove i festeggiamenti saranno accompagnati dall’esibizione del Corpo musicale cittadino. Verranno quindi premiati l’ex comandante della Polizia locale Giuseppe Sala e l’agente Patrizia Lattuada, entrambi per aver prestato servizio presso il Comune di Saronno per 40 anni.

Spazio poi alla musica con il “Concerto per la Repubblica” dell’orchestra Settembre Classico, che si terrà presso il Teatro Giuditta Pasta della città dalle ore 21. L’evento sarà ad ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.