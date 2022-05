Aveva 22 anni e viveva a Rozzano il giovane trovato morto tra Vanzaghello e Lonate Pozzolo

Aveva 22 anni e le iniziali del suo nome erano Z.A.. Sono queste le generalità confermate dalla questura sulla vittima trovata lo scorso 7 maggio lungo la strada statale 336 fra Vanzaghello e Lonate Pozzolo (ma entro i confini di quest’ultimo Comune).

Dopo l’appello a raccogliere segnalazioni partendo dai tatuaggi che il giovane aveva sul corpo è stato il padre della vittima a farsi avanti e sciogliere i dubbi degli inquirenti.

L’uomo si è presentato presso una caserma dei Carabinieri della provincia di Milano per denunciare la scomparsa del figlio, ed i successivi accertamenti hanno consentito di comprendere che il ragazzo scomparso era quello il cui cadavere è stato rinvenuto, e quindi di identificare quest’ultimo in Z. A., cittadino marocchino di 22 anni, in Italia senza fissa dimora, da ultimo domiciliato nella zona di Rozzano.