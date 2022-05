5 Artisti per la mostra “Ultrareale” da PUNTO SULL’ARTE

In mostra Roberto Bernardi, il duo artistico Casagrande & Recalcati, Valentina Ceci, Ottorino De Lucchi e Nicola Nannini. Vernissage sabato 7 maggio dalle 17 alle 19 in Viale Sant’Antonio 59/61 a Varese

5 Artisti per un’indagine sulla realtà e i suoi doppi fondi. È questo il senso della nuova mostra in programma alla Galleria PUNTO SULL’ARTE a Varese dal titolo “Ultrareale“. Il Vernissage si terrà sabato 7 maggio dalle 17 alle 19 presso la sede principale di viale Sant’Antonio, 59/61a Varese (Casbeno).

Tutti gli artisti saranno presenti e alle ore 18 la curatrice Alessandra Redaelli presenterà al pubblico l’essenza della mostra. In mostra saranno presentati un totale di trenta dipinti e due sculture inedite, queste ultime realizzate da Roberto Bernardi.

“Ultrareale” mette in fila cinque modi diversi di restituire il visibile attraverso la pittura, rivelando che quando si parla in generale di iperrealismo, molto spesso ci si ferma alla superficie, dimenticando che quando la vera pittura ingaggia una gara con la fotografia, il risultato è la possibilità di attingere a un oltre, che l’occhio – nemmeno quello di una macchina fotografica –non potrebbe mai vedere.

Ce lo dimostrano le caramelle e i dolci di ROBERTO BERNARDI, virati in una palette di colori accesi e accattivanti, avvolti in strati di cellophane dai bagliori accecanti, che ci attraggono come calamite per precipitarci in un paese dei balocchi terribilmente seduttivo che nella sua splendente frivolezza mette a nudo la superficialità dell’oggi.

Ce lo spiegano i frutti di OTTORINO DE LUCCHI, colti con la precisione di una tecnica intrigante –quella dell’acquerello a secco – che ne rende vellutate le superfici, verissimi fino al piccolo solco lasciato da un insetto sulla buccia della mela, eppure impossibili così persi in quegli sfondi senza limiti.

E poi ce lo dice VALENTINA CECI con la sua mappatura compulsiva di raffinerie e stabilimenti industriali, resi in punta di penna a sfera tubo dopo tubo, serbatoio dopo serbatoio, e poi, però, lanciati in un cielo tiepolesco che sembra poterli ingoiare, annullando e negando tutto l’ingegno dell’uomo.

E anche CASAGRANDE & RECALCATI con i loro fiori sensuali e splendenti, di cui pare di potere cogliere il profumo, fiori che poi, però, a un secondo sguardo rivelano petali accartocciati, al limite dell’appassimento; e poi con i prati disseminati di oggetti estranei, animali infidi e presenze inquietanti che ribaltano la nostra lettura del reale.

E infine ce lo suggerisce NICOLA NANNINI, che per una volta spalanca le porte delle case con cui ci ha incantato e ce ne svela le stanze più segrete. Le sue camere con i letti disfatti raccontano in silenzio amori e addii, abitudini e sicurezze, noia e passione, in punta di pennello, verissimi, qui e ora, eppure intrisi di memorie e nostalgia.

La mostra è accompagnata da un Catalogo Bilingue con la riproduzione di tutte le opere presenti in mostra e resterà aperta fino al 4 giugno.

Al primo piano della galleria di viale Sant’Antonio, 59/61 e nella seconda sede nel centro pedonale in via San Martino della Battaglia è possibile come sempre ammirare una selezione di opere degli artisti rappresentati da PUNTO SULL’ARTE, opere di pittura e scultura realizzate da Artisti italiani e stranieri come Valeria Vaccaro, Ciro Palumbo, Annalù, Lene Kilde, Claudia Giraudo, Federico Infante, Matteo Pugliese, Alex Pinna, Giorgio Laveri, Jernej Forbici, Johannes Nielsen e tanti altri.

ULTRAREALE

7 Maggio – 4 Giugno 2022

Vernissage: SABATO 7 MAGGIO, dalle 17 alle 19

Mail info@puntosullarte.it

Web puntosullarte.com

Facebook PUNTOSULL’ARTE

Instagram puntosullarte

Sede I

Viale Sant’Antonio, 59/61

21100 Varese

Tel. 0332320990

Lunedì – Sabato h 9.30-17

Sede II

Via San Martino della Battaglia, 6

21100 Varese

Tel. 03326909737

Lunedì – Sabato h 9.30-13.30 e 14-17.30