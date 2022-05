Per i 500 anni del Santuario della Madonna in Campagna a Dairago si parla anche della Via Francisca

Questa sera, venerdì 6 maggio, in occasione dei cinquecento anni del Santuario della Madonna in Campagna di Dairago, verrà presentata la Via Francisca del Lucomagno al Salone Cinema dell’Oratorio alle ore 21:00.

A raccontarne la storia, le caratteristiche e i luoghi uniti da questo antico cammino italo-svizzero, che passa anche dal territorio di Dairago, sarà Ferruccio Maruca, colui che ha ricevuto il compito di tracciare il cammino dal confine svizzero fino a Pavia e che collabora, con altre persone, per mantenere e sviluppare la Francisca, oltre che accompagnare e sostenere i pellegrini/ camminatori che la percorrono.

Insieme a lui ci sarà Aurora Bignardi, appassionata camminatrice che ha percorso la Via Francisca sia sul tratto svizzero che italiano che racconterà la sua esperienza di pellegrina, e Alessandra Colombo, storica dell’arte, che spiegherà alcuni aspetti storici di Dairago e presenterà un cammino che transitava su questo territorio.

Inoltre, domenica 29 maggio, con partenza dall’Approdo dei Calimali di Fagnano Olona, si svolgerà una camminata sulla Via Francisca che arriverà al santuario della Madonna in Campagna, percorrendo una parte della 4^ e 5^ tappa della Via Francisca del Lucomagno.

Sempre domenica 29 maggio p.v. alle ore 14.00, nella chiesa parrocchiale, ci sarà una visita guidata dedicata a “Storia e arte dell’antica chiesa pievana”

In questo anno di festeggiamenti per i cinquecento anni dalla costruzione di questa chiesa, le campane sono state l’oggetto di restauro che, dopo il lavoro di ripristino, sono state benedette la scorsa domenica del 1 maggio, e verranno prossimamente ricollocate al loro posto, in alto al campanile, così da suonare nuovamente a festa, domenica 19 giugno, quando l’Arcivescovo di Milano Mario Delpini celebrerà sul sagrato del Santuario una Messa solenne con tutta la comunità di Dairago.

Il Santuario, uno dei luoghi a cui i cittadini di questo antico borgo sono maggiormente legati, ha visto nel corso dei secoli avviati diversi lavori di restauro e di abbellimento nonché completata la struttura, come nel 1937 con l’aggiunta del pronao in facciata e nel 1946 con la costruzione dello snello campanile.