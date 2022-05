Sono 53 i nuovi tirocinanti al corso di medicina generale

Si è svolta nella mattinata di lunedì 2 maggio presso l’Aula Magna dell’università dell’Insubria a Varese, la cerimonia che ha dato avvio al percorso formativo specifico in medicina generale gestito da Ats Insubria per il triennio 2021-2024. I cinquantatré tirocinanti, che hanno partecipato all’inaugurazione del corso, sono stati accolti dai rappresentanti dell’Agenzia di tutela della Salute dell’Insubria, dell’Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo Polis-Lombardia insieme al gruppo di referenti didattici, dei medici di medicina generale e ospedalieri delle Asst – Lariana, Sette Laghi e Valle Olona – che seguiranno i corsisti del triennio che prevede 3.200 ore di tirocinio pratico e 1.600 ore di tirocinio teorico.