8 maggio, Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa

Quest’anno, vista la delicata e critica situazione internazionale, la Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa che si celebrerà domenica 8 Maggio assume un valore ancora più profondo.

In questi mesi vi sarà capitato di intravedere nelle struggenti immagini di cronaca tante divise rosse nobilitate dall’emblema della Croce Rossa, sono persone sensibili e altruiste che rispondono in modo coraggioso alla chiamata di aiuto di chi vive il dramma delle ostilità armate…che richiamano tristemente la genesi della Croce Rossa, che spinse Jean Henry Dunant a fondare il Comitato dopo la terribile carneficina e la disorganizzazione con cui furono portati i soccorsi durante la battaglia di Solferino e San Martino (24 giugno 1859).

«I volontari impegnati ogni giorno con il Comitato di Varese, Gazzada Schianno e Tradate, della Croce Rossa Italiana sono oltre ottocento e oggi 8 Maggio è importante condividere con tutti voi l’orgoglio che ci anima e ci spinge ad affrontare emergenze, interventi urgenti, attività sociali etc…che vedono schierarsi i Dipendenti e i Volontari che rendono Varese, e tutto il territorio circostante, fieri di poter contare anche sulle nostre forze – commenta Angelo Bianchi presidente del Comitato -, ricordiamo a tutti di potersi unire al gruppo di volontari per dare il proprio contributo alla Associazione e, ringrazio in anticipo tutti coloro che vorranno avvicinarsi alle nostre attività, ognuno in Croce Rossa può dare il proprio aiuto nei numerosi ambiti in cui operiamo. Infine vi invito a leggere di seguito i risultati raggiunti durante l’anno 2021 ringraziandovi per la fiducia che ci dimostrate».

«Gli oltre ottocento volontari che compongono il Comitato di Varese, Gazzada Schianno e Tradate della Croce Rossa, ai quali va tutta la mia gratitudine, sono scesi in campo ogni giorno anche nell’anno 2021 e ci hanno permesso di garantirvi il migliore soccorso possibile, raggiungendo i risultati illustrati di seguito, che vogliamo condividere con ognuno di voi per rendervi partecipi del nostro operato e ringraziarvi per scegliere di affidarvi a noi nel momento del bisogno, e confermarvi che ci saremo sempre, pronti a raggiungervi ovunque. I numeri non possono certo rappresentare quello che i nostri Volontari riescono a dare a tutti coloro che si rivolgono alla Croce Rossa in cerca di supporto, ma vogliono essere il GRAZIE per tutti loro e per le persone che ci aiutano».

Grazie ai Volontari, ai Dipendenti, al Corpo delle Infermiere Volontarie, Ausiliario delle Forze Armate e al Corpo militare volontario della Croce Rossa, abbiamo raggiunto i seguenti risultati nell’anno 2021:

Oltre 500 turni ordinari composti da nove persone (4680 turni singoli), oltre 100 turni composti da due volontari per il servizio di accompagnamento alla Guardia Medica, costante attività di supporto per la somministrazione di vaccini negli HUB del territorio e per lo svolgimento dei tamponi molecolari

Le seguenti attività di tipo straordinario:

oltre 70 turni di accompagnamento all’Unità Speciali di Continuità Assistenziale

oltre 50 turni di Mezzo di Soccorso di Base 118 aggiuntivi per l’emergenza Covid19

E ancora:

oltre 2.500 servizi di trasporto sanitario secondario fascia diurna, notturna e giorni estivi (rivolto a persone malate, debilitate o con difficoltà di deambulazione che hanno necessità di spostarsi in sicurezza per terapie specifiche, visite di controllo, ricoveri o dimissioni, o semplicemente per un cambio di domicilio. Si tratta quindi di un trasporto non in emergenza-urgenza che si avvale di personale specializzato e automezzi dedicati)

oltre 115 servizi sportivi nei quali sono impegnate squadre formate da 3 a 9 volontari con l’utilizzo di Mezzi per il Soccorso di Base, pattuglie appiedate e pattuglie in bicicletta;

14 corsi per le attività di Manovre Salvavita Pediatriche, con oltre 200 persone formate e 65 volontari coinvolti;

90 corsi per la formazione della popolazione all’uso del D.A.E. defibrillatore automatico esterno;

A questi si aggiungono campagne per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, “Love Red”; e ancora campagne per la sensibilizzazione della Donazione del Sangue “Dona che ti ritorna”, e infine campagna per la sensibilizzazione a stili di vita sani.

Rivestono una particolare importanza anche le decine di corsi e gli incontri formativi e di aggiornamento rivolti al personale volontario che contribuiscono a determinare la qualità del soccorso che nell’anno 2021 sono stati frequentati da oltre 180 volontari;

180 spese alimentari e 60 spese di farmaci consegnate a domicilio a persone in quarantena o impossibilitate a uscire;

1400 chiamate del servizio Telefono Gentile con 150 Volontari che contattano periodicamente 50 utenti;

1900 Consegne di Pacchi Alimentari, con circa 160 famiglie al mese per un totale di circa 500 assistiti (di cui 130 minori);

Raccolte alimentari per Kg. 4.000;

Raccolta di Materiale Scolastico (2.000 quaderni, 100 album da disegno, 2.600 confezioni di matite, biro, pastelli e molto altro);

Colletta Alimentare e Giornata Raccolta del Farmaco: con l’impegno di oltre 65 volontari.

Nel corso dell’anno 2021 abbiamo distribuito a famiglie in difficoltà circa Kg. 26.000 di alimenti e Buoni Spesa per € 10.685 per l’acquisto di alimentari e generi di prima necessità.

Per le attività di Distribuzione e Preparazione dei pacchi sono stati effettuati 1600 turni svolti da 300 volontari per un totale di ore di servizio pari a 7.812.

Nonostante il perdurare della pandemia, durante tutto l’anno 2021, sono state realizzate le tradizionali manifestazioni per la raccolta fondi:

4 Mercatini stagionali che hanno visto la distribuzione di oltre 700 tra fiori, piante aromatiche,

sacchetti di riso, lenticchie, farina per polenta, Stelle di Natale, e altri oggetti. A ogni Mercatino hanno partecipato circa 25 volontari organizzati su tre turni.

1 Polentata da asporto: con la distribuzione di oltre 355 pasti partiti dalla sede del Comitato di via J.H. Dunant. Hanno partecipato 20 volontari della Croce Rossa con una decina di Alpini che hanno preparato la polenta;

1 Cena d’estate: cena in presenza organizzata presso il Ristorante Panorama Golf di Varese con la partecipazione di 104 persone e l’organizzazione di una lotteria con premi in palio. Volontari attivi 20.

1 Motogiro: il 12 settembre hanno acceso i motori 240 partecipanti e sono stati distribuiti alla tappa finale presso la sede del Comitato 155 pasti. Hanno contribuito alla riuscita dell’evento circa 30 volontari e 7 Alpini.

1 Pizzoccherata: il 13 ottobre sono stati serviti 72 pasti in presenza animati da una tombolata, e 173 da asporto. Con 20 volontari che hanno prestato servizio.

1 Cena d’Autunno: alla cena del 20 novembre presso il ristorante “La Madonnina” di Cantello hanno partecipato 88 persone. 25 i volontari impegnati.

Presentazione libro Enzo Iacchetti: mercoledì 8 settembre è stata organizzata presso la tensostruttura dei Giardini Estensi una serata per la presentazione del libro di Enzo Iacchetti “Non è un libro” il cui ricavato è stato devoluto alla Croce Rossa Italiana Nazionale. L’evento ha visto 15 volontari impegnati.

A partire da marzo, è iniziato il Progetto di Servizio Civile Universale presso la nostra sede con 8 operatori che sono stati impiegati nelle attività di centralino, trasporti secondari e servizi sportivi.

Si è svolta la XIII edizione del Campo Giovani dal 10 al 12 settembre presso la Scuola Secondaria di I grado “Silvio Pellico” di Varese, che ha visto la partecipazione di più di 50 Giovani del Comitato.

Sono state organizzate diverse serate e appuntamenti per favorire l’aggregazione dei Giovani e l’incontro con i Volontari del Comitato.

Il nostro Comitato è risultato inoltre vincitore del bando del Comitato Nazionale per i “Green Camps 2021”, finanziato dal Dipartimento per le Politiche familiari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha permesso di realizzare un campo in modalità residenziale per 30 bambini tra gli 8 e i 13 anni presso la Scuola Secondaria di I Grado “Sivlio Pellico” di Varese, dal 3 al 9 settembre.

Nel mese di novembre è stato attivato il progetto 8-13 che ha ricevuto più di 50 iscrizioni ed è stato aperto a 20 bambini tra gli 8 e i 13 anni che bisettimanalmente si ritrovano presso la nostra sede.

Per quanto riguarda i corsi interni, sono stati attivati 5 PerCorsi GiovenTù per un totale di 102 partecipanti complessivi e 1 Corso per Operatore per la Promozione e lo Sviluppo della Gioventù con 10 partecipanti.

Come Giovani, si sono formati a livello regionale 5 nuovi Trainer Trasversali, 2 nuovi Direttori del Percorso Gioventù e 2 Direttori del Corso di Formazione per Volontari CRI. Inoltre, a livello nazionale, 1 Giovane del nostro Volontario ha frequentato con esito positivo il Modulo Trasversale per Formatori CRI.

Una nostra Volontaria ha partecipato al training per il progetto nazionale “We Adapt” presso il Comitato Nazionale nel mese di agosto.

Per quanto riguarda le attività nelle scuole, nel corso dell’anno 2021, abbiamo svolto attività presso:

• Liceo scientifico “Galileo Ferraris”

• Liceo classico “Ernesto Cairoli”

• Liceo “Marie Curie”

• ISIS “Luigi Einaudi”

• ISIS “Eugenio Montale”

Sono stati coinvolti più di 40 Volontari e sono stati attivati le seguenti attività/laboratori:

• Educazione sessuale, all’affettività e prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili

• Promozione della salute e degli stili di vita sani

• Prevenzione delle dipendenze

• Primo soccorso

• EducAzione alla Pace

• Promozione della cittadinanza attiva e del Volontariato

In totale sono stati formati circa 2600 studenti delle Scuole Secondarie di I grado.

Inoltre, sono state stipulate 3 convenzioni con i Licei Cairoli, Ferraris ed Einaudi per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) che hanno visto la partecipazione di 111 studenti suddivisi in 15 gruppi di lavoro, con altrettanti tutor e che hanno lavorato su tematiche inerenti la salute, l’inclusione sociale e la prevenzione dei rischi da disastro e l’adattamento al cambiamento climatico.

È stata attivata una convenzione con la Scuola di Medicina dell’Università degli Studi dell’Insubria per permettere agli studenti dell’ateneo di svolgere il proprio tirocinio come Volontari della nostra Associazione.

Inoltre, è stata stipulata una seconda convenzione con il medesimo ateneo per gli studenti del Master in psicotraumatologia, che hanno svolto le attività di tirocinio in alcuni nostri

Nel corso dell’anno sono rimaste attive le pagine dei Giovani del Comitato sia su Facebook sia su Instagram proseguendo nelle iniziative di promozione, sensibilizzazione e storytelling del Volontariato.

In particolare, sono stati pubblicati 57 post, sia su Instagram sia su Facebook, e sono stati realizzati nove video. È stata implementata la presenza su TikTok, social emergente, dove abbiamo raggiunto i 1280 followers dove sono stati realizzati 25 filmati che vanno dalle 205 alle 16,8k visualizzazioni.

Per quanto riguarda i nuovi progetti, sono stati costituiti diversi gruppi di lavoro. In particolare:

• Progetto “CRI in bici” (in collaborazione con Obiettivo Strategico Salute)

• Progetto “Well-being diary e salute mentale”

Sono inoltre state portate avanti le campagne nazionali:

• Nivea for sun

• LoveRED

• We Adapt

• World Restart a Heart

• Cresce il caldo, cresce la prevenzione

• #Inarrestabili

• M’illumino di meno

Ringraziamo ATS Insubria, l’ASST Sette Laghi, le Istituzioni e tutte le Associazioni pubbliche e private per la costante collaborazione.