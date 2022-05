A Ispra ritorna il torneo di beach volley in memoria di Armando Sacchiero

A Ispra è di nuovo tempo di beach volley. Gli Amici del volley, in collaborazione con Pallavolo Ispra e con il patrocinio del Comune di Ispra, ripropongono il II memorial Armando Sacchiero. L’appuntamento è per il 4 e 5 giugno all’International camping di Ispra (DK Summer Club) in via Carducci 943.

La competizione è dedicata a squadre da tre giocatori, con una donna obbligatoriamente sempre in campo (per un minimo di quattro a un massimo di sei iscritti per squadra). Per partecipare è necessario compilare e inviare il modulo disponibile su www.pallavoloispra.it. Le iscrizioni sono aperte fino al 29 maggio. Per informazioni è possibile chiamare il numero 3478755685.