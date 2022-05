A Parma per tifare le Zebre: la giornata speciale del Saronno Rugby

Trasferta emozionante e affascinante, quella di sabato 30 aprile, per i giovanissimi sportivi del Saronno Rugby. Sessanta ragazzi, con diversi familiari al seguito, hanno raggiunto Parma per assistere al match valido per il campionato URC tra Zebre Rugby e i Dragons, formazione della città gallese di Newport.

Nell’occasione il Saronno Rugby era il “club of the day”, ovvero la società ospitata in blocco dal club parmigiano, una delle due franchigie italiane (l’altra è la Benetton Treviso) impegnata nel torneo sovranazionale che comprende team gallesi, irlandesi, scozzesi e sudafricani.

Grazie a questo invito, i piccoli atleti di Saronno hanno vissuto una giornata speciale alla Cittadella del Rugby di Parma, accompagnando l’ingresso in campo dei giocatori e partecipando a diverse attività ludiche ed educative organizzate dall’Associazione “Insieme verso la meta”. Un programma che fa parte del progetto Zebre Family dedicato alle oltre 110 società di base affiliate al club emiliano.

«È stata una grande emozione vedere le maglie del Saronno Rugby colorare di blu il campo centrale dello stadio Lanfranchi – spiega il presidente del sodalizio varesotto Raffaele Monteleone – I nostri ragazzi guidati dagli educatori hanno infatti svolto tra le altre attività anche un breve allenamento nell’intervallo del match. Per noi è stata una festa di famiglia, siamo stati felici di incontrare a Parma anche Luca Di Dio, che ha fondato la nostra Società e non ha mai smesso di incoraggiarci. La risposta dei nostri tesserati è stata notevole: abbiamo dovuto noleggiare due pullman oltre a utilizzare diverse auto e alla fine siamo partiti in 180 per Parma».

La presenza dei giovani rugbisti saronnesi ha anche portato bene alle Zebre, che sono riuscite a vincere con il punteggio di 23-18 con tre mete realizzate. Per la squadra italiana è il primo successo in questa stagione. «Siamo felicissimi per la vittoria delle Zebre che abbiamo sostenuto dagli spalti con tanta energia» conclude Monteleone che guida un sodalizio capace – in cinque anni di attività – di allestire squadre di quattro categorie (Under 7, U9, U11 e U13). Il prossimo obiettivo è quello di varare anche la formazione under 15 sul terreno di gioco del Centro Sportivo Matteotti di via Sampietro, “casa” della società.