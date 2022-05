A Rescaldina auto e moto d’epoca, musica e fuoristrada con il Festival Route54

Auto e moto d’epoca, musica, performance teatrali e free style ed esibizione artistiche sui pattini: da sabato 28 maggio a domenica 5 giugno a Rescaldina arriva il Festival Route 54 che porterà nel parcheggio di fronte all’Eurospin di via Gramsci un ventaglio di proposte per tornare a quella “normalità” che tanto è mancata a tutti in due anni di restrizioni imposte per frenare la pandemia.

La prima data da segnare in calendario è quella di sabato 28 maggio con l’esibizione trial (alle 16), seguita da un’esibizione country (alle 21). Domenica 29 maggio spazio all’appuntamento “clou” della manifestazione con la giornata “Solo per Passione – Mille occhi sul mondo 2022”, dedicata alle persone con disabilità, che porterà in paese giri in fuoristrada dalle 9.30 alle 18, un elicottero della Polizia di Stato in mostra statica dalle 14 e dalle 18 l’associazione il Carrozzone degli Artisti, che alle 21 metterà in scena lo spettacolo “Esprimi un desiderio”, oltre a stand di associazioni, mercatino degli hobbisti e laboratori per bambini.

«Come ogni anno dal 2014 per due volte l’anno – spiegano gli organizzatori, che ringraziano l’amministrazione comunale, la Pro Loco e l’ASSR -, la manifestazione prevede la partecipazione di alcune associazioni impegnate nel campo della assistenza alle persone con disabilità, a cui verrà devoluto come contributo il ricavato della manifestazione. Un evento molto impegnativo, organizzato grazie alla sensibilità della Metallurgica Legnanese che ci ha concesso l’uso del suolo, al contributo e sostegno di aziende, commercianti ed amici di Rescaldina e del territorio che ci hanno permesso di organizzare l’evento. Ci preme sottolineare che oltre al contributo economico di cui sopra, Route 54, come sempre, offrirà il pranzo a tutti i ragazzi delle associazioni che interverranno, ai loro accompagnatori e, a costi contenuti, anche ai genitori. Siamo certi del risultato della manifestazione, augurandoci che le stesse emozioni che ci hanno toccato nel cuore nelle passate edizioni contribuiranno a rendere speciale questa giornata per i ragazzi e per chi sarà presente».

Il festival prevede poi appuntamenti con il freestyle dello Skating Rescaldina (lunedì 30 maggio alle 21), il concerto live dedicato al rock d’autore di Renato Franchi e la sua band (martedì 31 maggio alle 21), un’esibizione off road di fuoristrada (mercoledì 1 giugno dalle 18), un’esposizione di auto e moto americane (giovedì 2 giugno dalle 10), un’esibizione country con anche musica rock, rock&roll, rockabilly e boogie woogie (giovedì 2 giugno dalle 21), la performance di teatro-musica “Altri valori del tempo” (venerdì 3 giugno dalle 21), l’esibizione di pattinaggio artistico dello Skating Rescaldina (venerdì 3 giugno dalle 22.30), il giro per le vie della città e l’esibizione di Vespe storiche (sabato 4 giugno dalle 21), un’esposizione di auto d’epoca (domenica 5 giugno dalle 10), un bis con le esibizioni di pattinaggio free style e artistico dello Skating Rescaldina (domenica 5 giugno dalle 16.30) e una serata Dr. Why (domenica 5 giugno dalle 21.30).

