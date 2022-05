A8 Milano-Varese, chiusa per una notte l’uscita dello svincolo di Cavaria

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, dalle 21 di lunedì 16 alle 5 di martedì 17 maggio, sarà chiuso lo svincolo di Cavaria in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Solbiate Arno.