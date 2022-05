Ad Arsago Seprio la presentazione del libro “La guerra non ferma la musica”

“La guerra non ferma la musica” è l’appuntamento in programma per sabato 21 maggio, alle 17 con Camilla Testi, accompagnata dal pianista Simone Petrucci. Durante l’incontro si terrà la presentazione del libro “Parigi 1914-1918 – Musica e musicisti durante la guerra”.

L’incontro alla Sala Polivalente di Via Concordia – Arsago Seprio. Modera l’incontro: Gianni La Rocca.