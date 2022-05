Al bustocco Simone Branca il riconoscimento “giocatore granata dell’anno”: è lui il miglior calciatore del Cittadella

Continua il sodalizio sportivo tra calciatori del Varesotto e il Cittadella, squadra di Serie B che vede in rosa il centrocampista classe 1992 Simone Branca. Grazie alle importanti performance sul rettangolo di gioco il calciatore di Busto Arsizio sarà premiato con la quinta edizione del premio “giocatore granata dell’anno Bragagnolo Argenti“.

Il calciatore classe 92, partito dalle giovanili del Novara, nei due trienni con Sudtirol 12/15 e Alessandria 15/18 è risultato tra i migliori centrocampisti della terza serie. Nel 2018 un periodo danese nel Vejle guidato dal suo ex-tecnico al Sudtirol Adolfo “Dodo” Sormani figlio del grande Angelo Benedicto) con promozione dalla 1.Divisione alla SuperLigaen, fino all’attuale brillante quadriennio al Cittadella confermandosi giocatore eclettico, particolarmente veloce e abile negli spazi stretti, dotato di un buon dribbling, tatticamente intelligente e con alcuni gol, unendo alle capacità professionali apprezzate doti umane e di gruppo.

Ma non solo Branca, anche un altro varesino protagonista nelle premiazioni del Cittadella: lo scorso sabato 30 aprile è infatti avvenuta la consegna a Federico Proia della quarta edizione (rimasto in sospeso lo scorso anno dapprima per la cessione estiva al Vicenza e poi per quella invernale al Brescia). A consegnare il riconoscimento a Proia nel pre-partita della sfida col Brescia l’allenatore del Cittadella Primavera ed ex-Capitano Manuel Iori, varesino tra l’altro vincitore della prima edizione.

L’iniziativa ideata da Pierluigi Basso, con Lamberto Tellatin e il supporto del noto marchio “Bragagnolo Argenti-Argento'” di Laghi di Cittadella premia il giocatore dell’AS Cittadella distintosi nel campionato con una speciale classifica.”Questo “Pallone d’Oro Granata” è un modo di tenere sempre viva l’attenzione sul Cittadella, in un collettivo applauso per tutta la rosa”.

ALBO D’ORO: prima edizione 2018 Manuel Iori (pari-merito con Kouame e di un punto su Varnier e assegnatagli quale Capitano e meriti sportivi – con consegna al Palasport nella presentazione-estiva AS Cittadella); 2019 il portiere Alberto Paleari (Caffè Treviso dopo il ritiro-estivo); 2020 l’attaccante Davide Diaw (porticato Pizzeria Alla Cittadella del municipale Palazzo Mantegna nel precampionato di settembre); 2021 il centrocampista Federico Proia (ai Carraresi); 2022 SIMONE BRANCA (cerimonia in organizzazione).