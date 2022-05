Al celebre torneo Pee Wee di Quebec City brillano i giovani hockeyisti di Varese

Ci sono anche quattro giovanissimi giocatori di Varese nel gruppo di atleti under 13 volato in Canada con le insegne degli Aosta Gladiators per partecipare al Pee-Wee di Quebec City, enorme torneo di hockey su ghiaccio suddiviso in diverse categorie e aperto a formazioni provenienti da diverse parti del mondo.

I Gladiators sono una selezione che comprende molti dei migliori giocatori del Nord Italia: tra di loro ci sono quindi anche Eros Fontana (portiere), Michele Sammarco, Valerio Tamborini e Luca Torchio (quest’ultimo figlio di Matteo, presidente dei Mastini gialloneri). Un esperimento che ha funzionato, senza alcun dubbio: l’unico team italiano era schierato nella categoria BB e alla fine del suo percorso agonistico ha vinto il proprio torneo.

Sei partite disputate e sei vittorie per la formazione italiana che ha concluso il proprio percorso battendo in finale per 7-1 il Rive Sud Express 2, formazione già sconfitta una prima volta nella gara d’esordio del girone. In quest’ultimo match tra l’altro, Torchio è stato autore di ben 5 punti, con tre gol e due assist: per il 13enne varesino un ruolino di marcia invidiabile visto che è risultato il capocannoniere dell’intera categoria con 18 punti totali messi a segno (14 le reti). Molto bene anche il goalie Fontana, con soli 5 gol al passivo in 148 minuti trascorsi sul ghiaccio.

AOSTA GLADIATORS

David Cout, Eros Fontana; Samuele Giovinazzo, Tobia Tansi, Riccardo Sormani, Tancredi Nespoli, Samuel Picco, Simone Giuliani, Stefano Terranova, Valerio Tamborini, Andrea Giacometto, Mistral Borno, Luca Torchio, Giotto Sala, Federico Sinigaglia, Michele Sammarco, Leonardo Pizzigalli.

Allenatori: Luca Giovinazzo (head coach); Roberto Giacometto, Davide Picco, Fabrizio Ramponi.