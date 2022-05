Al “Chinetti” inclusività e sostenibilità con il primo trofeo “Econord” della Solbiatese

Finito il campionato della prima squadra con un’emozionante cavalcata che non ha visto sconfitte e ha portato alla promozione in Eccellenza, in casa Solbiatese inizia la stagione dei tornei.

«La nostra Società – si legge sulla nota del club -, reduce da una stagione sportiva esaltante, è da sempre attenta a tematiche extra-campo come l’Inclusività e la Sostenibilità. L’inclusività è uno dei cardini portanti del progetto Solbiatese: l’attenzione al sociale, agli incontri e alla condivisione sono elementi imprescindibili per il mondo nerazzurro. In tal senso non può stupire l’accoglienza e l’inserimento nelle nostre squadre di bambini e ragazzi ucraini in fuga dalla guerra, i quali sono stati accolti, inseriti e tesserati nella speranza di regalar loro giornate di spensieratezza consentendogli di fare nuove conoscenze e imparare la lingua italiana. L’educazione sportiva e sociale, tuttavia, non può prescindere dal tema della sostenibilità. L’obiettivo della Solbiatese è di insegnare a tutti i tesserati a mettere al centro della propria quotidianità la lotta allo spreco attraverso una campagna di sensibilizzazione che educhi e rieduchi a scelte più sostenibili, pulite ed innovative. Ecco dunque che condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo diventano parole di uso quotidiano all’interno della nostra società. Per questo motivo, il progetto formativo che vogliamo perseguire si arricchisce con la prima edizione del Trofeo Econord. Il nostro Main Sponsor Econord Spa, del Patron Claudio Milanese, è da sempre in prima linea nel perseguire obiettivi di tutela ambientale, posti alla base della propria politica e strategia aziendale. Non a caso, per tutta la giornata sarà attivo un servizio cucina improntato ovviamente sull’economia green: utilizzeremo solo materiale compostabile, zero plastica, all’insegna del riciclo. Per l’occasione saremo affiancati dal nostro nuovo sponsor: Recall First Hand una Start up Tecnologica creata dall’Ing. Boris Tuzza, con sede a pochi metri dal nostro Stadio Chinetti, che si occupa di rigenerazione di smartphone.».

Da sabato 21 maggio – con le gare riservate agli Esordienti a 9 – prenderà il via la prima edizione del Trofeo Econord allo stadio “Chinetti” di Solbiate Arno; protagonisti i gli Esordienti 2010, con i piccoli nerazzurri che si confronteranno contro i pari età di Accademia Varese, Ardita Cittadella, Arona, Baveno, Besnatese, Ispra, Juve Domo, Marnate-Gorla e Sestese. Le dieci squadre saranno divise in due gironi all’italiana e si affronteranno, a partire dalle ore 10.00, in partite giocate su tempo unico da 20 minuti. Nel pomeriggio dalle ore 16.30 le finali, preludio alle premiazioni che si svolgeranno al termine dell’ultima gara.

Oltre a celebrare i protagonisti sul campo, sarà altresì assegnato il Primo Trofeo alla memoria Gianluigi Milanese e Narciso Battiston alla formazione vincitrice del Torneo. Una giornata da vivere al fianco della Solbiatese all’insegna di Inclusività, Sostenibilità, Sport e Divertimento.

Il Trofeo Econord proseguirà il prossimo weekend tra sabato 28 e domenica 29 maggio con le sfide dedicate rispettivamente ai 2013 e ai 2012, giovedì 2 giugno con i 2009 e si chiuderà sabato 4 giugno con i 2011.