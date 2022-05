A Luvinate la Golf Race di beneficenza del ventitré Lions Club per la “Campagna 100”

Si terrà domenica 22 maggio l’LCIF Golf Race al Golf Club Varese di Luvinate (VA). La giornata sportiva è organizzata da ventitré Lions Club – III Circoscrizione, distretto 108Ib1 – per raccogliere fondi a favore della “Campagna 100” della Lions Clubs International Foundation (LCIF)

«Questa campagna internazionale – sottolinea Roberto Caironi, referente LCIF III circoscrizione e presidente Lions Club Lombardia Digital LD – coinvolge molti club della nostra circoscrizione e ha come obiettivo il sostegno alla Fondazione nella raccolta di 300 milioni di dollari entro il 30 giugno, da destinare ad attività benefiche, principale mission del Lions fin dal 1917».

“Campagna 100” opera su otto aree di intervento: oncologia pediatrica, diabete, ambiente, fame, vista, attività umanitarie, giovani, disastri, con l’obiettivo di aiutare complessivamente 200 milioni di persone ogni anno attraverso la raccolta di 300 milioni di dollari. La gara del 22 maggio è tappa di un percorso di cinque gare, organizzate rispettivamente dalle cinque circoscrizioni del distretto 108Ib1, che si conclude il prossimo 5 giugno con la finale che coinvolge i primi due classificati di ogni gara.

«Aderiamo con convinzione a questa iniziativa che, pur avendo un approccio internazionale, nasce e fa leva sulla forze dei singoli territori cui si rivolge – afferma il presidente della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi -. Come banca locale e come banca di credito cooperativo viviamo e operiamo in stretto contatto con il territorio, nel sostegno delle iniziative di valore e nel creare sinergie capaci di dare risposte».

«Non basta fare del bene, ma serve anche farlo bene. Con questa consapevolezza – le parole di Massimo Musazzi, titolare della concessionaria Busto Motor Company – sosteniamo il progetto Campagna 100 della Lions Clubs International Foundation come azienda attiva nella promozione di attività benefiche per il nostro territorio».

L’evento è realizzato grazie al sostegno di BCC Busto Garolfo e Buguggiate, Busto Motor Company, Lions Club Busto Europa Cisalpino, Lions Club Rescaldina Sempione e Lions Club Lombardia Digital LD, con il patrocinio dell’Unione Italiana Lions Golfisti (UILG).