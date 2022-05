Al Maga di Gallarate la consegna delle borse di studio di Manageritalia

Si terrà lunedì 2 maggio, alle ore 18.30, al museo Maga di Gallarate la cerimonia di consegna delle borse di studio da parte dell’associazione di categoria Manageritalia Lombardia e del Fondo Mario Negri ai giovani studenti meritevoli. L’associazione rappresenta oltre 22 mila dirigenti, quadri ed executive professional del commercio, trasporti, turismo, servizi e terziario avanzato.

Quella del Museo Maga è la terza di un percorso di sei tappe che oltre alla provincia di Varese, comprende anche quelle di Como, Brescia, Bergamo, Pavia e Milano. Il debutto è stato il 28 aprile scorso a Castello di Casiglio di Erba (Como), la conclusione è prevista per l’8 maggio al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano.

«La consegna delle borse di studio – spiega Paolo Scarpa, presidente di Manageritalia Lombardia – è un momento di festa per premiare il merito, l’impegno e la passione dei nostri ragazzi che chiudono un ciclo, dalle medie all’università, ottenendo risultati sperati ed eccellenti. Oltre a celebrare un risultato, l’evento sarà occasione per stimolare i giovani a continuare a dare il meglio per realizzare se stessi come individui e come cittadini».

La serata oltre alla consegna delle borse di studio, introduce un momento di riflessione importante sul futuro dei giovani, sulla persona, il ruolo della famiglia, l’impegno nella scuola e nella vita, l’importanza della curiosità, della perseveranza e delle relazioni per raggiungere i traguardi sperati. Ai partecipanti e alle loro famiglie verrà proposto un monologo sul cambiamento, l’innovazione e l’importanza della relazione dal titolo “Il volo del colibrì“. Un momento di partecipazione e coinvolgimento sotto l’attenta regia del Cmft (Centro di formazione management terziario).

Per informazioni: Marina Buzzi – tel. 0332.284773 – varese@manageritalia.it