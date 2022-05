Al Map di Castiglione Olona la mostra con le opere degli studenti della scuola media

Una mostra al MAP- Museo di Arte Plastica di Castiglione Olona con le opere realizzate dagli alunni della scuola secondaria di I grado, durante un laboratorio tenuto dall’artista e insegnate del professor Claudio Citterio di Casa degli Artisti Milano.

L’inaugurazione della mostra dal titolo “Di mostra corrente” è per il 21 maggio, alle 10. Il palco all’aperto del museo supporterà le forme attuate dai giovani tra architetture in metallo ed edifici rinascimentali, in un rapporto visivo e installativo tra epoche diverse con linee posate e linee centenarie con un tributo alla Collegiata.

ESTERNO PALCO MUSEO MAP

dal 22 maggio al 5 giugno 2022

via Roma 29 | Castiglione Olona VA