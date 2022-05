Al Melo Onlus di Gallarate il corso di Asa-Ausiliario Socio Assistenziale

Grazie a una nuova proposta formativa Il Melo continua il percorso, mai interrotto, volto a guardare con fiducia oltre il terribile periodo della pandemia, per cogliere anche tra le difficoltà i segni di una rinnovata speranza nel futuro.

Nel corso del mese di maggio 2022 l’attività del Dipartimento Formazione de Il Melo ONLUS di Gallarate non si ferma e anzi si sviluppa, con la proposta di un nuovo corso per la qualifica professionale di ASA-Ausiliario Socio Assistenziale. Nell’ambito dell’assistenza alla persona, infatti, la richiesta da parte del mondo del lavoro è in costante crescita. Durante gli scorsi anni di pandemia l’attività del Dipartimento Formazione de Il Melo ONLUS, ente accreditato con Regione Lombardia, non si è mai fermata.

In particolare, il nuovo corso ASA in partenza a maggio 2022 formerà operatori in grado di affiancare diverse figure professionali sia sociali sia sanitarie in servizi di tipo socio-assistenziale, residenziali o domiciliari, sia in strutture per anziani sia per disabili; l’ASA svolge mansioni indirizzate a mantenere e/o recuperare il benessere psico-fisico della persona, assistendola nelle attività quotidiane e aiutandola nell’espletamento delle funzioni personali essenziali. Il corso si rivolge a maggiorenni in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (terza media) e si compone di 800 ore totali (di cui 350 di teoria, 350 di tirocinio e 100 di esercitazioni pratiche).

Il Melo ONLUS, via Magenta 3, Gallarate (VA).

Tel. 0331-776083 – e-mail: melocorsi@melo.it