Al Multisala Impero Varese Stefano ha proposto alla sua Valentina di sposarlo

Commozione e batticuore questa sera (26 maggio) al Multisala Impero Varese, dove poco prima dell’inizio di un film c’è stata una proposta di matrimonio: Stefano ha chiesto alla sua fidanzata Valentina di sposarlo.

A raccontare la storia della coppia di varesini il multisala varesino, che da quest’anno offre la possibilità di mandare un messaggio attraverso il cinema, per chiunque abbia voglia di fare un annuncio speciale ad una persona cara o una proposta importante: “Valentina e Stefano si sono conosciuti all’età di 17 lei e 21 anni lui. La loro storia d’amore ha avuto sia alti che bassi: dopo essere stati insieme per qualche anno, si sono lasciati e hanno preso entrambi strade diverse. Alla fine il loro amore ha trionfato e hanno capito di essere fatti per stare insieme. Oggi i due innamorati convivono felicemente”.

L’idea del multisala consiste quindi nel creare un videomessaggio, con l’aiuto di un team di esperti, girato dal videomaker Samuele Bogni e con la collaborazione degli studenti del Liceo artistico Angelo Frattini di Varese, che utilizzando vecchi banner dei film, hanno ideato e creato un pannello che funge da sfondo. Il videomessaggio quindi viene poi trasmesso in una sala del MIV con effetto sorpresa davanti alla persona cui è rivolto il messaggio, insieme a tutti gli altri spettatori prima dell’inizio del film in programma.