Al Museo dell’Illustrazione di Saronno una mostra alla scoperta dell’arte tibetana

Nei fine settimana dal 7 al 29 maggio presso il Museo dell’Illustrazione di Saronno la mostra d’arte tibetana “Dei Irati – Arte tibetana” (la foto di copertina è d’archivio).

L’ingresso è gratuito, con apertura al pubblico prevista per sabato e domenica dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle ore 15:30 alle 19:00. Appuntamento in via Caduti della Liberazione 25.

Per informazioni: 349.44.34.259.