Al panificio Lorusso di Varese sfoglie e musica lirica dal vivo

Se vi capita di camminare verso sera in via Marcobi a Varese e sentire nell’aria un profumo di pane accompagnato dalla voce di un soprano che intona la Gioconda di Ponchielli, non stupitevi, perché nel negozio del panificio Lorusso questo accade spesso. La cantante lirica Claire Nesti in vista dei concorsi va a trovare l’amica Miriam Lorusso, commessa e appassionata di canto, per comprare le amate sfoglie. Cosa che ha fatto puntualmente in questi giorni con l’avvicinarsi del concorso internazionale Voltolini di Mantova.

Claire Nesti porta con sé una femmina di furetto per nulla spaventata dagli acuti della cantante. Allieva di Luisa Maragliano, importante soprano degli anni ’70, Nesti è una cantante professionista che si è contraddistinta nel panorama nazionale del canto lirico vincendo importanti premi. «Dopo tre giorni di silenzio volevo testare la voce in vista del concorso. – dice la cantante – Il mio modello è Luisa Maragliano, regina dell’Aida e soprano verdiano. Un vero mito della lirica».