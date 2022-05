Al Pirellone a Milano arrivano le pecore giganti bergamasche

Inedito appuntamento, il prossimo weekend, a Spirano (Bergamo) che ospiterà la prima edizione della Festa della pecora gigante bergamasca.

L’originale kermesse verrà presentata mercoledì 11 maggio, ore 11, a Palazzo Pirelli in Sala Gonfalone.

Nell’occasione sarà illustrato anche il progetto di legge sottoscritto da tutti i componenti dell’Ufficio di Presidenza finalizzato a promuovere e sostenere la cultura del pastoralismo.

La presentazione darà origine anche a uno spettacolo molto particolare: sulla piazza antistante l’ingresso di rappresentanza del Pirellone – verso la stazione Centrale – verranno portate sei pecore giganti bergamasche e una dozzina di agnellini. (foto credit)

Interverranno: Giovanni Malanchini, Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, Michele Corti, Presidente dell’associazione Pastoralismo Alpino, Yuri Grasselli, Sindaco di Spirano.

La manifestazione di sabato 14 e domenica 15 maggio si terrà al Palaspirà (via Sant’Antonio) e prevede un ricco cartellone di eventi: dalla sfilata di mille pecore per le strade del centro storico del paese a iniziative pensate appositamente per i bambini, come giochi e battesimo della sella sugli asinelli. Grande spazio alla gastronomia locale con degustazione di piatti a base della pregiata carne di agnellone ed ampia scelta di paste ripiene della tradizione orobica(rafioli, casonsèi, scarpinocc, foiade).