Al Ponte e a Mombello va in scena il 5° torneo di calcio “Madonna del Verbano”

Le partite, dedicate alle categorie under 10 e under 14, in programma sui due campi nel fine settimana del 28 e 29 maggio

I campi sportivi dell’oratorio del Ponte di Laveno (via Battisti 85) e dell’oratorio di Mombello (via Redaelli 13) sono pronti a ospitare il 5° Torneo giovanile di calcio a sette giocatori “Madonna del Verbano – Patrona dei calciatori”. Le partite sono dedicate a formazioni under 14 e under 10 e andranno in scena tra sabato 28 e domenica 29 maggio.

Il programma prevede l’avvio del torneo sabato 28 alle 15,30 con incontri programmati sia al Ponte sia a Mombello; domenica 29 si riprende a giocare alle 9 del mattino con una interruzione alle ore 11 quando i partecipanti assisteranno alla S. Messa celebrata a Laveno nella “chiesa nuova” di Sant’Ambrogio. Il gran finale della manifestazione è previsto domenica pomeriggio con l’ultima serie di partite in programma sul rettangolo di gioco del Ponte.

Nella giornata di domenica sarà in funzione un fornito banco gastronomico a partire dalle 12,30. Il torneo è organizzato dagli Oratori di Laveno Mombello con il patrocinio del CSI – Centro Sportivo Italiano e del Comune di Laveno Mombello.