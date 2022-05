Al sindaco di Malnate Irene Bellifemine il premio “Azzarita”, un riconoscimento speciale dalla “sua” Molfetta

Sabato 7 maggio il sindaco di Malnate Irene Bellifemine tornerà nella “sua” Molfetta, la città di origine della prima cittadina malnatese, per ritirare l’importante premio “Leonardo Azzarita”, un riconoscimento rivolto ai professionisti nel settore del giornalismo, della comunicazione, delle istituzioni, professioni, manager e cultura, arrivato quest’anno all’edizione numero 18.

«La commissione presieduta da Giuseppe Pansini – si legge sulla nota degli organizzatori del premio – ha stabilito i nomi scegliendo tra una rosa di candidati davvero folta. Sarà una edizione quella del 2022 molto attenta al sociale e ai due tristi anni che ci lasciamo dietro, nei quali abbiamo dovuto sospendere il Premio».

Il sindaco Bellifemine verrà omaggiata con il Premio Speciale. La motivazione, come si legge sul comunicato «per essersi impegnata da primo cittadino e da infermiera in prima linea per la lotta al covid, anche per Lei una attenzione speciale della commissione del Premio per il grande impegno per i Suoi cittadini e per contribuire a risolvere il grave problema del covid».

La prima cittadina di Malnate andrà quindi, accompagnata dal più giovane consigliere di Malnate, Simone Cambianica, e l’esponente politico del gruppo Malnate Sostenibile Ambrogio Colombo, a ritirare il premio sabato 7 maggio. Queste le sue parole: «Sono onorata che abbiano scelto me tra tutti i sindaci d’Italia per il sostegno nell’affrontare il Covid, poi ovviamente essendo la mia città di origine lo rende ancora più gradito. Il premio è abbastanza rilevante perché è speciale: Azzarita era una figura di grande rilievo».

«Questo premio – prosegue Bellifemine – dovrei condividerlo con tantissime persone, perché frutto di un lavoro di squadra, dai medici di base al dottor Garzena che mi ha aiutato a mettere in pratica la nostra idea delle vaccinazioni a domicilio per anziani e allettati. Con loro anche tutti i volontari, dalle infermiere alla polizia locale, protezione civile e carabinieri in congedo. Lo ribadirò anche quando ritirerò il premio: questo riconoscimento va a tutte quelle persone che si sono impegnate in quel momento difficile. Siamo stati un esempio in Italia ma eravamo in tanti. Abbiamo fatto da apripista anche a livello regionale e nazionale».

Assieme a Irene Bellifemine verranno premiati:

Per il settore giornalismo: Maria Luisa Sgobba, Giornalista del TG 5 MEDIASET Canale 5 e Vice Presidente Nazionale UCSI Unione Cattolica Stampa Italiana

Per il settore Istituzioni invece, il Magistrato molfettese Dottor Valerio de Gioia, Giudice del Tribunale penale di Roma e autore di numeri volumi, il più recente con la giornalista del TG1 Adriana Panitteri dal titolo “In nome del Popolo televisivo”.

Per il mondo della Cultura la scrittrice Gabriella Genisi, che con il Suo personaggio, Lolita Lobosco, Commissaria di Polizia a Bari ha creato una saga molto letta e seguita in televisione con la fiction che ha spopolato.

Per il mondo delle professioni, Eugenio Abbattista, Arbitro di serie A-B e dirigente della Azimut.

Per la sezione Manager invece, Massimiliano Silvestri, presidente di Lidl Italia.