Al Teatro di Varese l’illusionista Luca Bono: “Uno spettacolo capace di stupire, a tutte le età”

Il giovane talento della magia Luca Bono domenica 15 maggio (alle 17.30) arriva per la prima volta al Teatro di Varese con il suo One Man Show dal titolo “L’Illusionista”, diretto da Arturo Brachetti. «Un maestro e collega con il quale collaboro da sempre», racconta Luca Bono, ricordando i primi passi nel mondo dello spettacolo, da giovanissimo, al circolo magico torinese. «Avevo 14 anni e ricordo che cercava un bambino che facesse Harry Potter. Avevo il caschetto ed ero perfetto per quel ruolo». Da lì la collaborazione tra i due non si è mai fermata, come in questo ultimo spettacolo teatrale: «Uno spettacolo davvero per tutti, non solo per bambini. Abbiamo lavorato per renderlo moderno, svecchiare l’idea che il pubblico si porta dietro rispetto agli spettacoli di magia. Molti spettatori restano stupiti».

Dimenticate infatti il classico mago con cilindro, bacchetta e frac, perché Luca Bono è in grado di stupire il pubblico grazie ad una grande dimostrazione di talento, con stile personale ed accattivante. In scena è possibile assistere ad un percorso spettacolare e tecnologico, tra illusioni di grande effetto scenico ed emotivo, manipolazione di oggetti e close up. Ma non si tratta di uno show di sole illusioni, bensì di un lavoro teatrale autobiografico con un messaggio forte: mai smettere di inseguire i propri sogni, allenamento, determinazione, motivazione possono fare superare gli ostacoli e far realizzare anche i desideri più impensabili. «Ho iniziato per passione, per curiosità, credo si inizi sempre così. Non pensavo che potesse essere un lavoro – continua Bono -. È un mestiere per il quale serve tanto impegno, tanto allentamento. All’inizio utilizzavo tutti i momenti a mia disposizione per provare e riprovare. Anche oggi non smetto mai di farlo e i miei spettacoli sono sempre nei miei pensieri. Quando vado dal ferramenta e vedo un oggetto, ad esempio, non penso a cosa mi serve ma come lo potrei utilizzare per il mio show (sorride ndr)».

Luca Bono, già Campione Italiano di Magia all’età di soli 17 anni e successivamente laureato a Parigi con il Mandrake d’Or, è considerato “il talento magico” più interessante della sua generazione. Con il suo spettacolo ha girato Canada, Francia, Belgio, Svizzera e Italia. Con lui sul palcoscenico ci sarà anche Sabrina Iannece, artista ed assistente che da diversi anni lavora al fianco di Luca Bono e che in questo spettacolo è co-protagonista. Rispetto a Varese, Bono spiega: «Ci sono stato qualche anno fa, grazie ad AssoKappa, conosco quella realtà ed è bello vedere dei giovani appassionati di illusionismo e magia».

